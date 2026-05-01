Trump diz que não está ‘satisfeito’ com nova proposta do Irã

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O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou, nesta sexta-feira (1º), que não está “satisfeito” com a nova proposta de negociação do Irã, no momento em que as conversas de paz entre ambas as partes estão congeladas, apesar de um cessar-fogo de várias semanas.

O Irã apresentou aos Estados Unidos uma nova proposta para retomar as negociações e pôr fim a dois meses de guerra, anunciou, nesta sexta-feira, um meio de comunicação estatal iraniano.

“Neste momento, não estou satisfeito com o que estão oferecendo”, disse Trump a jornalistas, culpando o impasse nas conversações com o Irã pela “tremenda discórdia” em sua liderança.

“Queremos ir lá e simplesmente arrasá-los e acabar com eles para sempre, ou queremos tentar chegar a um acordo? Quero dizer, essas são as opções”, respondeu quando questionado sobre os próximos passos, acrescentando que “preferiria não” optar pela primeira alternativa “por uma questão humana”.

Um cessar-fogo entrou em vigor em 8 de abril, após quase 40 dias de bombardeios israelenses-americanos contra o Irã e de represálias de Teerã na região.

Mas o conflito continua de outras maneiras: os Estados Unidos impõem um bloqueio naval aos portos iranianos em represália pelo fechamento, por parte de Teerã, do estratégico Estreito de Ormuz, por onde transitava, antes da guerra, um quinto dos hidrocarbonetos consumidos no mundo, o que fez os preços do petróleo dispararem.

Apesar do fracasso das conversações, o cessar-fogo foi mantido.

Nesta sexta-feira, o chefe do poder Judiciário, Gholamhossein Mohseni Ejei, afirmou que “a República Islâmica nunca renunciou às negociações”. Mas acrescentou, em um vídeo publicado no site do Judiciário, Mizan Online: “De fato, não aceitamos imposições”, embora Teerã não deseje um retorno à guerra.

– “Presos no purgatório” –

A Casa Branca se recusou a comentar os detalhes da nova proposta iraniana. Mas o site de notícias Axios informou que o enviado americano, Steve Witkoff, apresentou, no início desta semana, emendas a uma proposta anterior para reintroduzir a questão do programa nuclear de Teerã nas negociações.

Citando uma fonte familiarizada com o assunto, o Axios assinalou que estas emendas incluíam uma exigência de que o Irã não tentasse retirar urânio enriquecido dos locais bombardeados durante a breve guerra do ano passado nem retomar qualquer atividade neles enquanto as conversas continuassem.

O otimismo após a divulgação da proposta iraniana fez o preço do petróleo cair quase 5% no West Texas Intermediate (WTI), o petróleo de referência dos Estados Unidos.

No entanto, os preços continuam aproximadamente 50% acima dos níveis anteriores à guerra, enquanto os operadores enfrentam o prolongado fechamento de Ormuz.

Um funcionário da União Europeia indicou à AFP que a chefe da diplomacia do bloco, Kaja Kallas, falou por telefone nesta sexta-feira com o principal responsável diplomático iraniano, Abbas Araghchi, sobre os esforços diplomáticos para reabrir o estreito.

Amir, residente em Teerã, disse a jornalistas da AFP sediados em Paris que o atual impasse nas conversas “parece como se estivéssemos presos no purgatório”.

– Debate sobre poderes de guerra –

Trump tem, teoricamente, até esta sexta-feira para solicitar ao Congresso a autorização para continuar com a guerra. Mas seu governo deu a entender que ignorará esta obrigação.

O Executivo sustenta que o cessar-fogo pausou o prazo de 60 dias que exige a autorização do Congresso, uma afirmação rejeitada pela oposição democrata.

O presidente americano repetiu este raciocínio nesta sexta-feira, insistindo que os Estados Unidos estavam “em meio a uma grande vitória”.

Trump enfrenta uma pressão interna crescente devido à guerra, com uma inflação disparada, sem uma vitória clara à vista e eleições de meio de mandato previstas para novembro.

Segundo informes, 14 membros da Guarda Revolucionária iraniana morreram ao tentar desativar o que a agência de notícias Fars qualificou de bombas de fragmentação sem deflagrar e minas aéreas na província de Zanyan, no noroeste do país.

O Irã acusou anteriormente os Estados Unidos e Israel de usarem munições de fragmentação, que explodem no ar e dispersam munições menores, algumas das quais não explodem, criando um risco que pode durar décadas.

Os Estados Unidos impuseram, nesta sexta-feira, novas sanções a três casas de câmbio iranianas e advertiram para futuras sanções ao sistema de pedágio que o Irã quer implantar para cruzar o Estreito de Ormuz.

O líder supremo iraniano, Mojtaba Khamenei, disse, em uma declaração por escrito, que o Irã tinha “demonstrado ao mundo, em uma batalha militar com os inimigos, seu progresso e excelência”, mas acrescentou que “também deve decepcioná-los e derrotá-los na fase da jihad econômica e cultural”.

Trump criticou os aliados dos Estados Unidos por não se unirem aos esforços para reabrir o Estreito de Ormuz.

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