Trump diz que não planeja ataques dos EUA à Venezuela

O presidente americano, Donald Trump, disse, nesta sexta-feira (31), que não está planejando ataques à Venezuela, que teme que a mobilização militar dos Estados Unidos no Caribe tenha como objetivo derrubar o governo de Nicolás Maduro.

“Não”, respondeu Trump a bordo do avião presidencial Air Force One quando perguntado por um jornalista se estava considerando tais ataques.

Os Estados Unidos enviaram oito navios de sua Marinha de guerra para o Caribe e mandaram aviões de combate furtivos F-35 para Porto Rico, enquanto um grupo de ataque de porta-aviões se dirige para a região.

Segundo Washington, essa força militar tem como objetivo frear o narcotráfico.

Os Estados Unidos iniciaram, no início de setembro, uma campanha de ataques contra embarcações supostamente envolvidas com o narcotráfico no Caribe e no Pacífico oriental, que deixou ao menos 62 mortos e destruiu 14 barcos e um submersível.

O governo Trump apresenta as pequenas embarcações como uma ameaça para a segurança nacional dos Estados Unidos, devido às drogas que supostamente transportam, mas especialistas afirmam que os ataques constituem execuções extrajudiciais, mesmo que se tratem de narcotraficantes provados.

Além dos recursos militares mobilizados na região, Washington realizou múltiplas demonstrações de força com bombardeiros B-52 e B-1B sobrevoando perto da costa da Venezuela. A mais recente ocorreu na segunda-feira.

As tensões regionais têm se intensificado como consequência dos ataques e da mobilização militar.

A Venezuela afirma que os Estados Unidos conspiram para derrubar o presidente Maduro, que acusa Washington de “fabricar uma guerra”.

