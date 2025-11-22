Trump diz que plano para a paz na Ucrânia não é oferta final

afp_tickers

1 minuto

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse neste sábado que seu plano para encerrar a guerra na Ucrânia não é uma oferta final, e que espera que os combates sejam encerrados.

Ao ser questionado se sua proposta de 28 pontos – entre eles que a Ucrânia ceda território, reduza seu Exército e não ingresse na Otan – seria sua oferta final aos ucranianos, Trump respondeu que não.

“Estamos tentando encerrar isso. De uma forma ou de outra, temos que encerrar isso”, declarou o republicano.

O presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, reagiu friamente ao plano e indicou que vai propor “alternativas”. Já o líder russo, Vladimir Putin, disse que está disposto a discutir os detalhes da proposta, mas que, se Kiev rejeitá-la, seguirá com sua ofensiva na Ucrânia, iniciada em fevereiro de 2022.

O secretário de Estado americano, Marco Rubio, e o enviado especial de Trump, Steve Witkoff, devem chegar amanhã a Genebra para discutir o plano, informou à AFP um funcionário americano. Funcionários europeus também são aguardados na Suíça.

sst/dw/dga/gv/lb