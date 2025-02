Trump diz que tarifas sobre Canadá e México entrarão em vigor em 4 de março

O presidente americano, Donald Trump, disse nesta quinta-feira (27) que as tarifas sobre produtos do México e do Canadá entrarão em vigor em 4 de março porque “drogas continuam entrando” nos Estados Unidos procedentes destes países “em níveis muito altos e inaceitáveis”.

“Não podemos permitir que este flagelo continue prejudicando os Estados Unidos, portanto, até que seja interrompido ou seriamente limitado”, as tarifas “programadas” para “4 de março entrarão em vigor, conforme planejado”, anunciou em sua rede social Truth Social.

Trump prometeu em fevereiro impor tarifas de 25% sobre as exportações mexicanas e canadenses para incentivar seus vizinhos a combater o tráfico de fentanil, um opioide sintético que causa estragos nos Estados Unidos, e a imigração ilegal.

Mas deu um prazo de um mês com o objetivo declarado de dar espaço para encontrar um acordo que as evitasse.

Esta semana, ele enviou mensagens confusas, primeiro dizendo que as tarifas seriam aplicadas “conforme programado” e, depois, na quarta-feira, dizendo que elas seriam aplicadas em 2 de abril.

“Uma grande porcentagem dessas drogas, muitas delas na forma de fentanil, são fabricadas e fornecidas na China. Mais de 100.000 pessoas morreram no ano passado devido à distribuição desses VENENOS perigosos e altamente viciantes”, acusou o milionário.

“A China terá que pagar uma tarifa adicional de 10%” em 4 de março, alertou Trump.

Ele acrescentou que a data de abril para a possível imposição do que ele chama de “tarifas recíprocas” sobre aliados e adversários “permanecerá em pleno vigor e efeito”.

O giro de 180 graus sobre o México e o Canadá foi anunciado no dia em que o chefe da diplomacia americana, Marco Rubio, se reunirá com o gabinete de segurança do México em Washington.

A presidente mexicana, Claudia Sheinbaum, não perdeu a esperança de resolver as diferenças por meio do diálogo.

“Esperamos poder conversar com o presidente Trump, (…) que possamos chegar a um acordo e que em 4 de março possamos anunciar outra coisa”, disse Sheinbaum em sua entrevista coletiva matinal.

Nas últimas semanas, México e Canadá tomaram medidas para agradar seu vizinho.

O México, por exemplo, enviou 10.000 soldados para a fronteira comum para impedir o tráfico de drogas para os Estados Unidos, destino de mais de 80% das exportações mexicanas.

O bilionário republicano reconheceu na quarta-feira que o número de travessias de imigrantes ilegais na fronteira com o México caiu drasticamente, mas atribuiu isso à sua política.

“Os dados têm sido bons, mas isso também é devido a nós. Em grande parte, a nós. Agora mesmo é muito difícil atravessar a fronteira”, disse ele. Mas “o dano já foi feito”, afirmou na quarta-feira, referindo-se às mortes por overdose de fentanil.

