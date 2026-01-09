The Swiss voice in the world since 1935
Democracia
Principais artigos
Ver todos os artigos sobre este tema
Democracia suíça
Newsletter
Ver todas as newsletters

Trump diz ter cancelado 2ª onda de ataques à Venezuela após libertações de presos políticos

afp_tickers
Este conteúdo foi publicado em
6 minutos

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, declarou, nesta sexta-feira (9), ter cancelado uma segunda onda de ataques contra a Venezuela, onde familiares de presos políticos aguardam ansiosos após o início da libertação de um “número significativo” de presos. 

No entanto, Washington mantém a pressão no Caribe, onde apreendeu um quinto navio petroleiro, o Oliana, carregado com petróleo venezuelano e que tentava “escapar das forças americanas”, anunciou a secretária de Segurança Nacional, Kristi Noem.

Trump recebe na Casa Branca líderes de quase 20 multinacionais petroleiras para traçar o futuro do setor na Venezuela, entre elas as principais empresas do setor ou a espanhola Repsol, que já opera no país sul-americano.

O presidente americano assegurou, em entrevista televisiva, que estas empresas estão dispostas a investir até “100 bilhões de dólares” (R$ 538 bilhões) para reativar a exploração petroleira venezuelana, que durante décadas foi a mais importante da região e que agora extrai apenas um milhão de barris diários, menos de um terço do volume em sua fase áurea.

A Exxon, uma das gigantes do setor, assinalou, no entanto, em uma nota de análise nesta sexta, que “não prevemos que a companhia nem a indústria em geral ponha capital até que haja um governo estável e um regime fiscal, entre outros fatores”.

Desde 2019, durante o primeiro governo Trump, a indústria petroleira venezuelana esteve submetida a sanções dos Estados Unidos.

Washington insiste em que tem um plano para a Venezuela. “Não estamos improvisando”, garantiu esta semana o chefe da diplomacia americana, Marco Rubio, após delinear três etapas: estabilização econômica, abertura política com a libertação de presos políticos, e uma transição ordenada.

– “Um gesto muito importante” –

Os acontecimentos se precipitaram na Venezuela com a captura surpresa, em 3 de janeiro, do presidente Nicolás Maduro e de sua esposa, Cilia Flores, que foram levados a Nova York para serem julgados por acusações de tráfico de drogas e terrorismo.

A libertação dos presos já começou, e o governo atual assegura que é um gesto de boa vontade, mas sem ceder sua soberania.

“A Venezuela está libertando grandes quantidades de presos políticos como sinal de que estão ‘buscando a paz’ (…) Por esta cooperação, cancelei uma segunda Onda de Ataques prevista”, escreveu o mandatário republicano nesta sexta-feira em sua plataforma Truth Social.

Trata-se de “um gesto muito importante e inteligente” do governo da presidente interina, Delcy Rodríguez, acrescentou Trump.

“Não estamos subordinados, nem estamos subjugados”, disse Rodríguez na quinta-feira, em homenagem à cerca de cem mortos na operação americana, incluindo 32 cubanos.

Os primeiros libertados foram cinco espanhóis, entre eles a ativista de direitos humanos Rocío San Miguel, com dupla nacionalidade. Este primeiro grupo chegou à Espanha nesta sexta-feira.

O ministro espanhol das Relações Exteriores, José Manuel Albares, assinalou que Madri ainda espera a libertação de outro cidadão espanhol. 

A estas solturas se seguiram, na noite de quinta-feira, à do ex-candidato presidencial Enrique Márquez e o ex-deputado Biagio Pilieri, próximo da líder opositora e prêmio Nobel da Paz María Corina Machado.

“Já terminou tudo”, disse Márquez, detido há um ano, ao ser recebido por seus familiares.

– “Liberdade!” –

Nos arredores do presídio Rodeo I, em Guatire, cidade-dormitório nos arredores de Caracas, nesta sexta-feira reinava o desespero e os semblantes tristes. 

Familiares passaram a noite inteira em frente ao presídio, na esperança de ver seus entes queridos libertados, mas até agora não tiveram notícias. 

“Peço a Ti, Senhor, que sejas Tu, em Tua glória, quem abra as portas do Rodeo I e de outras prisões”, disse Hiowanka Ávila, de 39 anos, irmã de Henryberth Rivas, preso em 2018 sob a acusação de participar de uma tentativa de assassinato com drone contra Nicolás Maduro. 

“Liberdade!”, gritou uma dos presentes, convidando outros a iniciarem uma proclamação coletiva. 

Alguns hesitaram, temendo prejudicar as centenas de pessoas que aguardam libertação. Dentro da prisão, falar é estritamente proibido e passível de punição com restrição de visitas.

Do lado de fora do temido Helicoide, sede dos serviços de inteligência em Caracas, o movimento é mínimo: poucos familiares e muitos veículos oficiais entram e saem, observou a AFP.

O papa Leão XIV mostrou-se extremamente preocupado com as tensões no Caribe e no Pacífico, pedindo respeito à “vontade do povo venezuelano” e para “preservar os direitos humanos e civis de todos”.

– Receber o Nobel de Machado –

Trump deve receber na próxima semana María Corina Machado, que lhe ofereceu seu prêmio Nobel.

“Entendo que ela virá em algum momento na próxima semana. Estou ansioso para cumprimentá-la”, disse o presidente americano em entrevista ao canal Fox News, na qual considerou que “seria uma grande honra” se ela lhe desse o Nobel da Paz, que ele próprio cobiçava. 

No entanto, em Oslo, o Instituto Nobel declarou que o prêmio “não pode ser revogado ou transferido para outra pessoa”.

bur-nn/dg/yr/aa/mvv

Mais lidos

Os mais discutidos

SWI swissinfo.ch - sucursal da sociedade suíça de radiodifusão SRG SSR

SWI swissinfo.ch - sucursal da sociedade suíça de radiodifusão SRG SSR