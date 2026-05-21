Trump eliminará restrições a gases de efeito estufa usados na refrigeração

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O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou nesta quinta-feira (21) a eliminação das restrições a uma série de gases de efeito estufa usados em refrigeradores e aparelhos de ar-condicionado.

O republicano classificou como “ridículas” as regulamentações aprovadas por seu antecessor democrata, o ex-presidente Joe Biden, sobre os superpoluentes conhecidos como hidrofluorocarbonos (HFCs).

No Salão Oval, Trump disse que a medida reduziria o custo de vida nos Estados Unidos. A interrupção no fornecimento de petróleo causada pela guerra com o Irã fez os preços dispararem, impactando os índices de aprovação do presidente.

Ele declarou que está “oficialmente encerrando as ridículas regulamentações do governo Biden”.

“Elas são ridículas, desnecessárias e caras, e na verdade pioram a situação”, afirmou o presidente.

O governo Trump estenderá os prazos para que supermercados e outras empresas eliminem gradualmente o uso de HFCs, informou a Agência de Proteção Ambiental (EPA) em um comunicado.

O presidente americano, cercado por executivos e líderes empresariais do setor, afirmou que as mudanças não teriam “impacto negativo”. “Não há preocupações ambientais”, insistiu.

Mas o Conselho de Defesa dos Recursos Naturais (NRDC, na sigla em inglês) não concorda. O grupo afirmou que, com a decisão, “perdem o meio ambiente e a economia”.

“Prejudicará os consumidores e o clima, e reduzirá a competitividade americana em mercados globais emergentes de refrigerantes e tecnologias ambientalmente mais seguras”, disse David Doniger, principal estrategista de clima do NRDC.

Os HFCs foram introduzidos na década de 1990 para substituir substâncias químicas que corroíam a camada de ozônio, mas acabaram se revelando catastróficos para o aquecimento global.

A EPA afirmou que a mudança economizaria até 2,4 bilhões de dólares (12 bilhões de reais) para os americanos.

Contudo, segundo o Instituto de Ar Condicionado, Aquecimento e Refrigeração, o resultado será o contrário.

“Vai contra a oferta e a demanda. Ao estender o prazo de cumprimento, o EPA mantém, e até mesmo aumenta, a demanda do mercado por refrigerantes existentes”.

“Em vez de reduzir, é provável que os preços dos refrigerantes aumentem”, o que levará a “custos de serviços mais altos e maiores gastos para os consumidores”.

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