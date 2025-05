Trump está prestes a aceitar avião de luxo oferecido pelo Catar, afirma imprensa americana

Donald Trump defendeu no domingo seu plano de receber um novo avião presidencial Air Force One como “presente”, após os relatos da imprensa de que ele aceitará uma aeronave de luxo do Catar, apesar das rígidas normas sobre presentes para os presidentes dos Estados Unidos.

O canal ABC News, o primeiro a divulgar a notícia, descreveu a aeronave como “o palácio no céu” e afirmou que o Boeing 747-8, que supostamente será doado pela família real do Catar, se tornaria o presente mais caro recebido pelo governo dos Estados Unidos, com preço avaliado em 400 milhões de dólares (2,26 bilhões de reais).

A polêmica a respeito do avião de luxo, alimentada por Trump insistir que é “gratuito”, entra para a lista de questionamentos ao líder republicano sobre possíveis conflitos de interesses entre suas empresas e o uso do cargo.

Em uma publicação nas redes sociais na noite de domingo, na qual não mencionou o Catar, Trump passou à ofensiva e afirmou que o avião era um “presente” temporário que seria destinado ao Departamento de Defesa e substituiria o atual avião presidencial, que tem “40 anos”.

O magnata afirmou que o processo estava se desenvolvendo como uma “transação transparente”, mas não especificou se alguma das partes receberia algo em troca.

E aproveitou para culpar os democratas, que, segundo ele, querem tirar proveito.

De acordo com a ABC Newa, que cita fontes familiarizadas com o assunto, o anúncio deste presente será realizado durante a viagem do presidente americano ao Oriente Médio nesta semana, que inclui o Catar.

Segundo a emissora, a administração Trump considera que a transação não viola as leis anticorrupção, nem a Constituição, que impedem que um funcionário do governo americano aceite presentes “de um rei, príncipe ou Estado estrangeiro”.

Um porta-voz da embaixada do Catar nos Estados Unidos classificou as informações da imprensa americana como “imprecisas”.

“A possível transferência de um avião para seu uso temporário como Air Force One está sendo discutida atualmente entre os Ministérios da Defesa do Catar e dos Estados Unidos”, afirmou em um comunicado o porta-voz Ali al Ansari. “Mas nenhuma decisão foi tomada”, concluiu.

A Casa Branca não respondeu a um pedido de informações da AFP.

A Boeing prometeu entregar dois novos aviões ao governo, mas a empresa aeroespacial americana, imersa em problemas econômicos e de qualidade de produção, enfrenta crescentes atrasos.

Segundo o Wall Street Journal, a empresa americana L3Harris já foi contratada para adaptar o avião de luxo catari às exigências da presidência.

A aeronave deverá estar equipada com sistemas de comunicação de alta tecnologia, instalações médicas e um sofisticado sistema de defesa.

