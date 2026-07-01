Trump ganhou quase US$ 1,2 bilhão com criptomoedas em 2025

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Donald Trump registrou cerca de US$ 1,2 bilhão (R$ 6,21 bilhões) em rendimentos procedentes de atividades com criptomoedas em 2025, segundo um cálculo feito pela AFP a partir de documentos divulgados nesta terça-feira (30) pelo Escritório de Ética Governamental (OGE).

Uma lei de 1978 obriga o presidente e o vice-presidente dos Estados Unidos a declarar seus rendimentos e ativos. Segundo os documentos, de mais de 900 páginas, Trump recebeu aproximadamente US$ 550 milhões (R$ 2,85 bilhões) por meio de sua ligação com a startup World Liberty Financial (WLF), plataforma de criptomoedas lançada em 2024 e endossada pela família Trump.

A WLF emitiu a criptomoeda WLFI, cuja venda inicial arrecadou US$ 550 milhões. Trump e seus três filhos receberam mais 22,5 bilhões de WLFI procedentes de uma intermediária chamada DT Marks DeFi, avaliados em cerca de US$ 1,3 bilhão (R$ 6,73 bilhões).

A declaração de renda de Trump também menciona royalties recebidos sob um contrato de licenciamento relacionado à criptomoeda que leva seu nome, $TRUMP, lançada horas antes da sua posse em janeiro de 2025. Esse complemento chegou a US$ 635 milhões (R$ 3,29 bilhões), segundo o documento publicado hoje pelo OGE.

As atividades de Trump no setor de criptomoedas foram o principal motivo pelo qual seu patrimônio pessoal quase triplicou entre 2024 e 2026, passando de US$ 2,3 bilhões (R$ 11,91 bilhões) para US$ 6,5 bilhões (R$ 33,65 bilhões), segundo a Forbes.

O presidente americano é alvo de acusações de conflito de interesses, principalmente desde que investiu nessa indústria. Ele tomou várias medidas para desregulamentar o setor, o que fez o preço dos ativos disparar.

Trump também lucrou milhões de dólares com ações de empresas que atuam no setor de criptomoedas.

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