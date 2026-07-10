Trump informou Netanyahu sobre ‘últimos movimentos’ dos EUA no Golfo

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O presidente americano, Donald Trump, conversou por telefone na noite desta quinta-feira (9) com o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, para informá-lo sobre “os últimos movimentos” dos Estados Unidos no Golfo, anunciou o gabinete do líder israelense.

A conversa faz parte “dos contatos regulares” entre os dois líderes, que reafirmaram “a continuidade da coordenação entre seus países em diversas áreas”, segundo um comunicado do gabinete divulgado na plataforma X.

“Netanyahu ressaltou a gravidade das declarações do presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, e de seus colaboradores contra a existência do Estado de Israel, bem como a necessidade de estabelecer zonas de segurança ao longo das fronteiras israelenses”, acrescenta o comunicado.

Erdogan rejeitou ontem e classificou como “desinformação” a afirmação de Israel de que a venda de caças americanos F-35 e de componentes para essas aeronaves à Turquia destruiria o equilíbrio de poder na região. Netanyahu pediu nesta semana que os Estados Unidos não vendam os caças à Turquia, aliada da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan).

Um funcionário do governo dos Estados Unidos confirmou nesta quinta-feira à AFP a conversa entre Trump e Netanyahu, sem dar detalhes. Nas últimas semanas, o presidente americano fez críticas a Netanyahu, depois que a guerra entre Israel e o Hezbollah no Líbano colocou em risco as negociações com o Irã.

O The Wall Street Journal informou hoje que o governo israelense compartilhou informações de inteligência com Washington segundo as quais o Irã buscaria matar Trump. Em 2020, durante o primeiro mandato do presidente americano, os Estados Unidos mataram no Iraque o general iraniano Qasem Soleimani. Teerã ameaçou publicamente retaliar.

bur-hba/ube/eml/ad/am-lb