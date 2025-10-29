Trump lamenta não estar ‘autorizado’ a disputar 3º mandato nos EUA

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, lamentou nesta quarta-feira (29) não estar “autorizado” a disputar um terceiro mandato, ao reconhecer o limite imposto pela Constituição do país.

“Tenho os melhores índices de aprovação da minha vida, e, pelo que li, acho que não posso me candidatar, então vamos ver o que acontece […] É uma pena”, declarou Trump a bordo do avião presidencial Air Force One.

A Constituição dos Estados Unidos estabelece um limite de dois mandatos presidenciais. Trump iniciou em janeiro seu segundo mandato.

Apesar do limite imposto, Trump e seus seguidores levantaram a possibilidade de candidatura a um novo mandato presidencial nas eleições de 2028.

Trump, de 79 anos, que cumpriu o primeiro mandato entre 2017 e 2021, já exibiu bonés vermelhos com a frase “Trump 2028”.

Alguns de seus seguidores sugeriram que o atual vice-presidente, JD Vance, poderia se candidatar à presidência com Trump como vice. Mas o presidente descartou a possibilidade esta semana.

O debate sobre um terceiro mandato ganhou força depois que Steve Bannon, ex-assessor de Trump e um dos ideólogos de seu movimento MAGA (Make America Great Again), declarou na semana passada que “há um plano” para mantê-lo na Casa Branca.

“Ele vai obter um terceiro mandato (…) Trump será presidente em 28. E as pessoas simplesmente deveriam aceitar isso”, disse Bannon à revista The Economist.

Questionado sobre a emenda 22, que estabelece o limite de mandatos, Bannon respondeu: “Há muitas alternativas diferentes. No devido tempo, explicaremos qual é o plano”.

