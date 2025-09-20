Trump marca reunião com Xi e anuncia ‘avanços’ na negociação sobre TikTok

O presidente Donald Trump anunciou na sexta-feira (19) uma próxima reunião com seu homólogo chinês, Xi Jinping, após uma conversa telefônica entre ambos, na qual, segundo o líder americano, houve “avanços” sobre o futuro da rede social TikTok.

Xi, por sua vez, pediu a Trump que a disputa sobre a propriedade do TikTok nos Estados Unidos seja resolvida pelas “regras do mercado”, de acordo com a versão da ligação divulgada por Pequim.

A conversa foi “muito produtiva” e abordou comércio, a guerra na Ucrânia e o tráfico de fentanil, a droga que afeta os Estados Unidos, explicou Trump através de sua rede Truth Social.

Ambos os líderes se reunirão na cúpula de países da Ásia e do Pacífico (Apec) na Coreia do Sul, no final de outubro, e Trump viajará à China no início do próximo ano.

“O presidente Xi também virá aos Estados Unidos no momento adequado”, acrescentou o inquilino da Casa Branca.

Xi reafirmou que a ligação foi “positiva e construtiva”, mas ressaltou que é necessário “evitar medidas unilaterais de restrição do comércio para não colocar em risco os avanços conseguidos em diferentes ciclos de negociações”, reportaram a televisão CCTV e a agência de notícias Xinhua.

Trump afirmou posteriormente, em um ato no Salão Oval, que Xi “aprovou” o acordo durante o diálogo telefônico, mas depois acrescentou: “Precisamos assiná-lo.” A China não confirmou nenhum acordo.

A chamada entre ambos foi a segunda desde a posse de Trump em janeiro, mas a terceira no ano.

Em 5 de junho, o magnata republicano disse que Xi o havia convidado para ir à China, e ele também propôs uma visita similar para que seu par chinês visitasse os Estados Unidos.

– Acordo sobre TikTok –

Trump adiou na terça-feira, pela quarta vez, a proibição da plataforma nos Estados Unidos.

Segundo uma lei adotada durante o governo de Joe Biden, o TikTok não poderá operar no país por razões de segurança nacional, a menos que a matriz chinesa ByteDance ceda o controle a americanos.

Os planos de Trump são que os Estados Unidos o TikTok passe a ser “propriedade de todos os investidores americanos, e de pessoas e empresas muito ricas”.

Trump inicialmente foi crítico do TikTok, mas durante as eleições presidenciais de 2024 percebeu seu poder de influência sobre a juventude.

“Teremos um controle muito, muito rigoroso”, disse Trump. “O TikTok tem um valor tremendo; francamente, me foi muito bem com ele”, explicou.

Em um comunicado divulgado neste sábado, a ByteDance agradeceu a Xi e Trump “por sua preocupação com o TikTok”.

“ByteDance avançará com o trabalho relevante de acordo com a lei chinesa, assegurando que o TikTok continue servindo sua ampla base de usuários americanos”, afirmou a empresa.

Segundo o The Wall Street Journal, poderia ser formado um consórcio para controlar o TikTok, incluindo o gigante tecnológico Oracle e dois fundos de investimento da Califórnia, Silver Lake e Andreessen Horowitz.

– Tarifas –

O impasse comercial entre os dois países é mais complexo, e as equipes de negociação vêm trocando propostas há meses.

No início do ano, as duas maiores economias do mundo aumentaram drasticamente as tarifas recíprocas, em uma disputa que interrompeu as cadeias de suprimentos globais.

Posteriormente, ambos chegaram a um acordo para reduzir os impostos, que expira em novembro, com tarifas de 30% sobre a importação de produtos chineses nos Estados Unidos e de 10% sobre os produtos americanos importados pela China.

A conversa telefônica também ocorreu após Xi organizar, no início de setembro, uma cúpula regional com os líderes da Rússia e da Índia, e convidar o líder norte-coreano, Kim Jong Un, para um grande desfile militar em Pequim, eventos duramente criticados por Trump.

“Por favor, transmita meus mais calorosos cumprimentos ao [presidente russo] Vladimir Putin e a Kim Jong Un enquanto conspiram contra os Estados Unidos da América”, disse o magnata republicano a Xi, em uma mensagem publicada em sua plataforma Truth Social.

