Trump nomeia aliado inexperiente como diretor de inteligência

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O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, nomeou nesta terça-feira (2) Bill Pulte, chefe da Agência Federal de Financiamento Habitacional (FHFA) e aliado próximo, que também lidera as gigantes de refinanciamento Fannie Mae e Freddie Mac, como diretor interino de Inteligência Nacional.

Pulte foi nomeado diretor interino para substituir Tulsi Gabbard, que renunciou no final de maio, após sua nomeação em fevereiro de 2025 já ter gerado controvérsia.

Os últimos 15 meses no cargo foram marcados por posições divergentes entre Gabbard e Trump em relação ao conflito com o Irã.

Ele “tem vasta experiência na gestão das questões mais sensíveis dos Estados Unidos, como a segurança e a solidez dos mercados”, disse Trump em uma publicação em sua plataforma Truth Social, acrescentando que Pulte continuaria desempenhando suas funções relacionadas ao setor habitacional.

Pulte, de 38 anos, é conhecido por sua firme defesa de Trump, incluindo ataques públicos a seus detratores, o que lhe rendeu o apelido, em alguns veículos da mídia local, de “cão de guarda” do presidente.

O novo diretor interino acusou o senador democrata Adam Schiff e a procuradora-geral de Nova York, Letitia James, de falsificarem documentos em pedidos de hipoteca.

Um juiz federal rejeitou a acusação contra James.

O Wall Street Journal noticiou que, segundo uma denúncia interna da empresa Fannie Mae, Pulte teria acessado indevidamente os registros de hipoteca de James, assim como os de outros funcionários democratas.

Pulte também entrou com um processo contra Lisa Cook, governadora do Fed, buscando sua destituição.

O democrata Mark Warner, vice-presidente do Comitê de Inteligência do Senado, afirmou que Pulte parece ter sido escolhido “porque a Casa Branca acredita que ele fornecerá a retórica que ela deseja, e não a inteligência de que precisamos”.

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