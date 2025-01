Trump oferece indenização a funcionários federais que quiserem se demitir

O governo de Donald Trump ofereceu nesta terça-feira aos funcionários federais a possibilidade de deixarem seus empregos em troca de oito meses de indenização, segundo mensagem interna à qual a AFP teve acesso.

“O governo Trump vai propor ao conjunto de 2 milhões de funcionários federais (…) uma indenização de saída correspondente a oito meses de salário e benefícios sociais”, confirmou Elon Musk no X.

A proposta é a medida mais radical para reduzir os gastos federais americanos desde a posse de Trump, no último dia 20. Um funcionário do alto escalão disse ao canal NBC News que espera que entre 5% e 10% dos funcionários peçam demissão, garantindo uma economia de quase US$ 100 bilhões.

Segundo a mensagem recebida pelos funcionários do governo, o prazo para a demissão vai até 6 de fevereiro. A proposta foi feita após Trump ordenar que todos os funcionários federais retornem ao trabalho presencial.

O empresário Elon Musk foi nomeado para liderar o recém-criado Departamento de Eficiência Governamental, com a missão de cortar gastos em toda a máquina federal. “A força de trabalho federal deve conter o melhor que os Estados Unidos têm a oferecer. Insistiremos na excelência em todos os níveis”, ressalta a mensagem enviada aos funcionários americanos.

