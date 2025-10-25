Trump parte em viagem pela Ásia, onde se encontrará com Xi e espera ter reunião com Lula

afp_tickers

5 minutos

Donald Trump partiu em um voo com destino à Ásia para uma viagem em que se reunirá com o contraparte chinês, Xi Jinping, e na qual espera encontrar-se com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva e o líder norte-coreano Kim Jong Un.

O presidente dos Estados Unidos se reunirá com Xi na Coreia do Sul à margem da cúpula do fórum de Cooperação Econômica Ásia-Pacífico (Apec), em uma tentativa de fechar um acordo para por fim à guerra comercial entre as duas maiores economias do mundo.

Trump também visitará a Malásia e o Japão, em sua primeira viagem à Ásia desde que retornou à Casa Branca em janeiro, em meio a uma onda de tarifas e negociações geopolíticas.

Um alto funcionário dos Estados Unidos disse na sexta-feira que o republicano “cumprirá com o povo americano em uma das regiões economicamente mais vibrantes do mundo, assinando uma série de acordos econômicos”.

A bordo do avião presidencial, o magnata afirmou que também espera se encontrar com o presidente Lula na Malásia, enquanto os dois líderes buscam reparar sua relação após atritos diplomáticos.

“Acredito que nos reuniremos, sim”, disse Trump aos jornalistas. Ao responder se estava disposto ou não a reduzir as tarifas sobre o Brasil, acrescentou: “Sob as circunstâncias adequadas”.

Lula e Trump começaram a resolver suas diferenças após meses de disputas e a imposição de tarifas punitivas de 50% devido ao julgamento e condenação por tentativa de golpe de Estado contra o ex-presidente de extrema direita Jair Bolsonaro, aliado do republicano.

Na véspera, o mandatário brasileiro assegurou que tinha “todo o interesse” em mostrar ao presidente americano que a imposição das tarifas ao país foi “um equívoco”.

– Acordos de paz e comércio –

Ao deixar Washington, Trump havia sugerido, ainda, que gostaria de encontrar o líder norte-coreano Kim Jong Un pela primeira vez desde 2019, quando se reuniram durante seu primeiro mandato.

“Eu gostaria, ele sabe que estaremos lá”, disse à imprensa na Casa Branca quando questionado se um encontro com Kim era possível. “Eu me dou muito bem com ele”, acrescentou.

Durante a viagem, os repórteres também perguntaram se ele estava aberto à demanda de Pyongyang de ser reconhecido como um Estado nuclear como condição prévia para o diálogo. “Bem, acho que eles são uma espécie de potência nuclear”, respondeu.

Neste sábado (25), o mandatário se reunirá com o emir e o primeiro-ministro do Catar, um país-chave na preservação do frágil acordo de paz em Gaza, durante uma escala na viagem, informaram funcionários.

No Catar, esta reunião previamente não anunciada também contará com a presença do secretário de Estado americano, Marco Rubio, recém-chegado de uma viagem a Israel para manter o acordo de trégua em Gaza em vigor.

Trump desembarcará na Malásia no domingo para a cúpula da Associação de Nações do Sudeste Asiático (Asean). O magnata está pronto para assinar um acordo comercial com este país asiático e supervisionará a assinatura de um acordo de paz entre Tailândia e Camboja, enquanto continua sua busca pelo Prêmio Nobel da Paz.

No sábado, o secretário do Tesouro dos Estados Unidos, Scott Bessent, se reuniu com o vice-primeiro-ministro chinês, He Lifeng, para negociações comerciais que foram descritas como “muito construtivas” por o porta-voz do Tesouro à AFP.

“As negociações de hoje foram concluídas. Foram muito construtivas e esperamos que sejam retomadas pela manhã”, declarou o porta-voz.

A próxima parada será Tóquio, na segunda-feira. Ele se reunirá com a conservadora Sanae Takaichi, nomeada na terça-feira como a primeira mulher chefe de governo do Japão.

Tóquio escapou do pior das tarifas que Trump impôs a países de todo o mundo para acabar com o que ele chama de desequilíbrios comerciais injustos que “prejudicam os Estados Unidos”.

– Trump e Xi –

Espera-se que o ponto culminante da viagem seja a Coreia do Sul, onde Trump aterrissará na cidade portuária de Busan (sul) na quarta-feira antes da cúpula da Apec, fórum no qual participam os latino-americanos México, Peru e Chile.

O republicano se reunirá com o presidente sul-coreano, Lee Jae-myung, fará um discurso em um almoço com líderes empresariais e jantará com diretores de empresas tecnológicas americanas, à margem da cúpula na cidade de Gyeongju.

Na quinta-feira, Trump encontrará Xi pela primeira vez desde seu retorno ao cargo.

Os mercados globais estarão atentos para ver se ambos os dirigentes podem encerrar a guerra comercial provocada pelas tarifas do republicano no início deste ano, sobretudo após uma recente disputa sobre restrições às terras raras de Pequim.

Trump inicialmente ameaçou cancelar a reunião e impôs novas tarifas devido ao conflito sobre os minerais críticos, antes de decidir seguir com o compromisso.

dk/jgc/cjc/arm/sag/pb/rnr/yr