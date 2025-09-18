Trump pede destituição de governadora do Fed à Suprema Corte

2 minutos

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, apresentou à Suprema Corte, nesta quinta-feira (18), sua solicitação para destituir a governadora do Federal Reserve (Fed, banco central americano), Lisa Cook.

Trump quer removê-la do conselho da instituição sob acusações de fraude hipotecária, mas uma corte de apelações havia decidido que ela poderia permanecer no cargo por enquanto.

Essa decisão permitiu que Cook participasse, nesta semana, da reunião de dois dias em que o banco central reduziu as taxas de juros pela primeira vez no ano.

Na petição à Suprema Corte, o procurador-geral John Sauer pediu que Trump tenha autorização imediata para destituí-la.

Segundo Sauer, as decisões anteriores constituem uma “indevida interferência judicial na autoridade do presidente para destituí-la”.

Pela legislação, governadores do Fed só podem ser afastados por “justa causa”. O procurador afirmou que Trump considera que as acusações de fraude hipotecária tornam Cook “inapta para continuar no Conselho do Federal Reserve”.

Entre as acusações, está a de que Cook teria declarado como residência principal dois imóveis diferentes, um em Michigan e outro na Geórgia.

Nomeada pelo democrata Joe Biden, Cook é a primeira mulher negra a integrar a diretoria do Fed. Ela nega as acusações, não enfrenta nenhuma acusação criminal e moveu uma ação contra a tentativa de destituição, classificando-a de “ilegal e sem precedentes”.

A disputa judicial representa mais um teste aos poderes presidenciais de Trump, de 79 anos, que vem agindo para reforçar sua autoridade executiva sobre o governo.

Se conseguir afastar Cook, Trump poderia indicar outro nome ao conselho do Fed e tentar influenciar a seu favor as decisões sobre as taxas juros.

