Trump pede investigação de museus americanos

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou nesta terça-feira (19) que pediu uma investigação sobre o conteúdo dos museus, que acusa de serem “woke”, especialmente em relação à história da escravidão.

O líder republicano conduz uma cruzada contra as instituições educacionais e culturais americanas que, segundo ele, apoiam a ideologia woke, um termo pejorativo da direita radical para descrever políticas de promoção da diversidade.

“Os museus de Washington, assim como os de todo o país, são essencialmente os últimos vestígios do ‘wokismo'”, denunciou Trump na rede Truth Social.

“Dei instruções aos meus procuradores para revisarem os museus e iniciarem exatamente o mesmo processo que foi seguido com as universidades, onde houve avanços enormes”, acrescentou o bilionário conservador. “Este país não pode ser woke, porque o WOKISMO ACABOU”, proclamou.

A Casa Branca anunciou na semana passada, em carta dirigida à Smithsonian Institution, que administra cerca de 20 museus em Washington, que o governo fará uma análise minuciosa das exposições, para garantir o seu “alinhamento” com a visão de Trump de “restaurar a verdade e a sanidade na história americana”.

“O Smithsonian está FORA DE CONTROLE”, voltou a clamar Trump hoje, lamentando que apenas destaque “o quão horrível é o nosso país, o quão terrível foi a escravidão” e que não haja “nada sobre o sucesso, nada sobre o brilhantismo”.

O presidente americano assinou em março um decreto para retomar o controle do conteúdo dos museus da Smithsonian, que já havia acusado de “revisionismo histórico” e “doutrinação ideológica” racial, especialmente durante os governos de seus antecessores e opositores políticos Barack Obama (2009-2017) e Joe Biden (2021-2025).

O governo americano justificou essas medidas contra os museus – que também afetam o centro cultural de Washington, o Kennedy Center – pelo 250º aniversário da independência dos Estados Unidos, que será comemorado em 2026.

Trump busca afastar museus e universidades do que considera ideias progressistas em favor das minorias. Tomados das lutas afro-americanas, os termos em inglês “woke” e “wokismo” referem-se a “estar acordado” para as injustiças.

