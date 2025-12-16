Trump processa BBC em US$ 10 bilhões em caso de difamação

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, apresentou nesta segunda-feira (15) uma ação judicial na qual reivindica pelo menos US$ 10 bilhões (R$ 54 bilhões) à BBC pela edição do discurso que fez a seus apoiadores antes da invasão do Capitólio em janeiro de 2021.

O processo, apresentado em um tribunal federal em Miami, reivindica “indenização por um montante não inferior a 5 bilhões de dólares [R$ 27 bilhões]” por cada uma das duas acusações contra a emissora britânica por suposta difamação e violação da Lei sobre Práticas Comerciais Enganosas e Desleais da Flórida.

Trump, de 79 anos, havia indicado mais cedo que o processo era iminente, ao afirmar que a BBC “colocou palavras” em sua boca quando exibiu a peça audiovisual, e chegou até a cogitar a possibilidade de que “eles usaram inteligência artificial ou algo do tipo”.

No mês passado, a BBC se desculpou por ter dado a impressão de que Trump havia incitado seus simpatizantes a cometer uma “ação violenta” antes da invasão ao Capitólio em Washington, em 6 de janeiro de 2021.

O documentário em questão foi exibido no ano passado, antes das eleições de 2024, no emblemático programa de atualidade da emissora britânica, o “Panorama”.

O vídeo juntou dois trechos separados do discurso de maneira que Trump parecia incitar explicitamente seus seguidores a atacar o Capitólio, onde os legisladores certificavam a vitória de Joe Biden nas eleições de 2020.

“A outrora respeitada e agora desacreditada BBC difamou o presidente Trump ao manipular de forma intencional, maliciosa e fraudulenta o seu discurso, em uma tentativa descarada de interferir nas eleições presidenciais de 2024”, disse um porta-voz da equipe jurídica de Trump em um comunicado enviado à AFP.

“A BBC tem um longo histórico de enganar seu público na cobertura do presidente Trump, tudo a serviço de sua própria agenda política de esquerda”, acrescentou.

A British Broadcasting Corporation (BBC), cuja audiência se estende para muito além do Reino Unido, passou por um período de turbulência no mês passado, após uma reportagem trazer o vídeo editado de volta aos holofotes.

A emissora britânica nega as acusações de difamação de Trump, embora seu presidente Samir Shah tenha enviado a Trump uma carta com um pedido de desculpas. Shah também garantiu no mês passado que a BBC está decidida a se defender diante das ameaças de Trump.

O processo contra a BBC é o mais recente de uma série de ações judiciais que Trump moveu contra empresas de mídia nos últimos anos, várias das quais resultaram em acordos milionários.

