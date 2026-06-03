The Swiss voice in the world since 1935
Democracia suíça
Guerras da informação
Democracia digital
Eleições globais
Principais artigos
Ver todos os artigos sobre este tema
Democracia suíça
Newsletter
Ver todas as newsletters

Trump quer Vance e Rubio em mesma chapa republicana para eleições de 2028

afp_tickers
Este conteúdo foi publicado em
2 minutos

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou nesta quarta-feira (3), em uma entrevista, que os dois republicanos com mais possibilidades de disputar sua sucessão, o vice-presidente e o seu secretário de Estado, formariam uma chapa imbatível caso se candidatassem juntos em 2028.

O vice-presidente JD Vance e o secretário de Estado Marco Rubio são vistos como fortes aspirantes à disputa pela indicação presidencial republicana de 2028, e também como rivais. 

“Gosto dos dois. Gosto deles juntos”, disse Trump no podcast do jornal New York Post, “Pod Force One”, acrescentando: “Não sei como alguém conseguiria vencê-los se concorressem juntos”. 

Ambos teriam que chegar a um acordo, mas “se dão muito bem”, refletiu o mandatário.

O magnata não se arriscou a dizer quem deveria encabeçar a chapa. Nenhum dos dois declarou oficialmente a intenção de se candidatar, e Rubio, de 54 anos, afirmou publicamente que o vice-presidente é um amigo e insistiu que não concorrerá em 2028 se Vance for candidato. 

Pesquisas recentes sugerem que Vance e Rubio estão praticamente empatados entre os eleitores republicanos. 

No mês passado, Rubio ganhou destaque ao conduzir com desenvoltura uma coletiva de imprensa na Casa Branca, respondendo a perguntas sobre Irã, Cuba e China com um estilo descontraído e toques de humor, e com pouco do tom incendiário que Trump costuma adotar em suas aparições na sala de imprensa.

ksb/mjf/mr/dga/yr/aa

Mais lidos

Os mais discutidos

SWI swissinfo.ch - sucursal da sociedade suíça de radiodifusão SRG SSR

SWI swissinfo.ch - sucursal da sociedade suíça de radiodifusão SRG SSR