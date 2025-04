Trump recebe Netanyahu com guerra comercial e Gaza na agenda

O primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, iniciou, nesta segunda-feira (7), na Casa Branca, sua segunda visita aos Estados Unidos desde o retorno à Presidência americana, em janeiro, de Donald Trump, com quem abordará as tensões no Oriente Médio e a guerra comercial desencadeada por Washington.

Netanyahu chegou à Casa Branca às 13h30 locais (14h30 de Brasília) para uma reunião bilateral com Trump. No entanto, a coletiva de imprensa conjunta que estava prevista com os dois governantes foi cancelada.

No começo de fevereiro, o presidente republicano surpreendeu a comunidade internacional em seu primeiro encontro presencial com Netanyahu, com sua ideia de os Estados Unidos assumirem o controle da Faixa de Gaza para desenvolver um projeto imobiliário no local.

Esta segunda reunião acontece enquanto o mundo se recupera do colapso dos mercados causado pela guerra comercial mundial declarada por Trump.

Netanyahu é o primeiro líder estrangeiro a ser recebido na Casa Branca desde que o presidente dos EUA anunciou uma tarifa universal de 10% sobre todas as importações, além de taxas adicionais para a maioria de seus parceiros comerciais, incluindo Israel, que entrarão em vigor em 9 de abril.

“Acho que isso reflete o relacionamento pessoal especial e o vínculo único entre os Estados Unidos e Israel, que é tão vital neste momento”, disse Netanyahu antes de sua chegada.

O líder de Israel, parceiro estratégico dos Estados Unidos no Oriente Médio, tentará convencer o republicano a isentar Israel, ou pelo menos reduzir, as tarifas de 17% previstas para o meio da semana.

Os dois líderes também discutirão a guerra na Faixa de Gaza, os reféns israelenses em cativeiro e a crescente “ameaça iraniana”, segundo o governo israelense, que retomou a ofensiva em Gaza em 18 de março após uma trégua de dois meses com o Hamas.

Desde então, mais de 1.330 pessoas foram mortas em operações aéreas e terrestres israelenses no território palestino, segundo o Ministério da Saúde do Hamas. Além disso, cerca de 400 mil foram deslocadas em Gaza desde o fim da trégua, segundo as Nações Unidas.

