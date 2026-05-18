Trump retira ação de US$ 10 bilhões por vazamento de suas declarações de imposto

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O presidente americano, Donald Trump, retirou nesta segunda-feira (18) uma ação contra o Serviço de Receita Interna (IRS) na qual reivindicava 10 bilhões de dólares (R$ 50,6 bilhões) em danos e prejuízos pelo vazamento de suas declarações de imposto.

O presidente e seus dois filhos Eric e Donald Jr., assim como a empresa familiar de Trump, anunciaram que retiravam a ação apresentada na Flórida, ao mesmo tempo que o Departamento de Justiça anunciava que parte do acordo econômico firmado com o presidente seria destinada a um fundo para combater “a politização da Justiça”.

Um ex-contratado do IRS foi condenado em 2023 por vazar à imprensa as declarações de imposto de Trump e de outros americanos ricos, e recebeu por isso uma pena de cinco anos de prisão.

“De acordo com o acordo, os demandantes receberão um pedido formal de desculpas, mas nenhum pagamento monetário nem indenização de qualquer tipo”, anunciou o Departamento de Justiça em um comunicado.

As partes litigantes “concordaram, em troca da criação deste fundo, em desistir da ação pendente”, acrescentou.

O fundo para “combater a politização da Justiça” terá 1,7 bilhão de dólares (R$ 8,6 bilhões).

“Como parte deste acordo, estamos estabelecendo um processo legal para que as vítimas da guerra jurídica e da instrumentalização da lei possam ser ouvidas e buscar reparação”, acrescentou o comunicado, citando o procurador-geral em exercício, Todd Blance.

Pessoas que foram perseguidas e presas durante o governo de Joe Biden, como as centenas de apoiadores de Trump processados por sua participação no ataque de 6 de janeiro de 2021 ao Capitólio, em Washington, poderiam recorrer a esse fundo.

Trump concedeu um indulto em massa aos acusados do 6 de janeiro em seu primeiro dia no cargo, no ano passado.

O senador democrata Chris Van Hollen acusou Trump, na rede social X, de retirar “sua falsa ação contra o IRS em troca de um fundo opaco, cortesia dos seus impostos, que pode usar para pagar seus aliados políticos”.

As declarações de imposto de Trump foram objeto de muita especulação durante seu primeiro mandato, depois que ele rompeu com a tradição e se recusou a publicá-las como candidato.

Esses dados são confidenciais e só podem ser divulgados por autorização da pessoa interessada.

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