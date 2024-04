Trump retoma campanha no Michigan e Wisconsin, dois estados cruciais

Donald Trump retomará sua campanha com comícios nesta terça-feira (2) no Michigan e em Wisconsin, dois estados-chave para as eleições presidenciais de novembro contra Joe Biden.

O candidato republicano celebrou apenas um comício desde que seu duelo com o democrata foi confirmado.

Trump, de 77 anos, quer calar qualquer especulação sobre uma redução em seu ritmo e estará às 14h30 (15h30 no horário de Brasília) no Michigan, estado da região dos Grandes Lagos.

Segundo sua equipe de campanha, seu discurso se concentrará no “banho de sangue de Biden na fronteira” entre Estados Unidos e México.

– Biden amarrado –

Nos últimos meses, Trump afirmou que a economia dos EUA seria uma “carnificina” se ele não for eleito, acusou os migrantes de “envenenar o sangue” do país e até prometeu “erradicar comunistas, marxistas, fascistas e bandidos da esquerda radical”, que ele descreve como “vermes”.

Na sexta-feira, compartilhou em sua rede social uma imagem de Biden, de 81 anos, amarrado nos pés e mãos, o que provocou espanto entre seus opositores.

– Estados decisivos –

Nesta terça-feira, Trump fará umo comício em Grand Rapids, cidade perto do Lago Michigan, onde encerrou a sua campanha em 2016.

O republicano então surpreendeu e conquistou o estado e as chaves da Casa Branca na disputa contra Hillary Clinton.

Em 2020, voltou a Grand Rapids. Mas Michigan preferiu Biden desta vez.

O democrata conseguiu reconquistar os eleitores suburbanos brancos, os trabalhadores sindicalizados e a grande comunidade negra.

Para as eleições de novembro, as pesquisas, que devem ser vistas com cautela, mostram Donald Trump como vencedor no estado. Mas o resultado das eleições é um mistério.

Assim como em Wisconsin, para onde o milionário voará para fazer um discurso às 17h (19h em Brasília).

Trump também conseguiu a vitória neste estado em 2016, contra Hillary Clinton. Mas Biden conseguiu reverter o resultado a favor dos democratas em 2020.

Estes estados, que mudam continuamente de um partido para outro, são decisivos para as eleições presidenciais.

O sistema eleitoral dos Estados Unidos concede um enorme poder a taus estados, que podem decidir o resultado da votação nacional.

– Fundos –

O presidente octogenário visitou esses estados disputados nas últimas semanas: esteve no Michigan, Wisconsin, Arizona, Nevada, Carolina do Norte, Pensilvânia…

O democrata também arrecadou 25 milhões de dólares na quinta-feira durante um evento, quantia muito valiosa em um país onde as vitórias eleitorais são conquistadas com muitos milhões de dólares.

Trump organizará no sábado um evento de arrecadação de fundos em sua luxuosa casa na Flórida, onde espera superar o valor arrecadado por Biden.

O republicano quer frear qualquer possível dinâmica de seu rival democrata antes de ser novamente envolvido em seus problemas jurídicos.

Seu primeiro julgamento criminal começa em 15 de abril. Outros podem ocorrer na Flórida, na Geórgia ou na capital, Washington.

