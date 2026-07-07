Trump se vangloria de sua ‘química’ com Erdogan no início da cúpula da Otan

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O presidente americano, Donald Trump, se vangloriou da “química” que tem com seu par turco, Recep Tayyip Erdogan, ao chegar a Ancara, nesta terça-feira (7), para a cúpula da Otan, e criticou seus aliados europeus pela falta de apoio em sua guerra contra o Irã.

Trump foi recebido pessoalmente por Erdogan na pista do aeroporto quando desembarcou do avião presidencial Air Force One, antes de ser escoltado pelas ruas vazias da capital turca por cavaleiros montados em cavalos brancos.

“A Otan me decepcionou muito”, disse Trump no palácio presidencial, ao lado de Erdogan.

“Francamente, se [a cúpula] não tivesse sido realizada na Turquia, onde meu amigo é um líder forte, uma pessoa muito forte, é possível que não tivesse participado”, disse o presidente.

Os dirigentes da Otan esperam que a boa relação que Trump tem com o presidente turco ajude a aparar as arestas.

“O que existe entre nós é química”, disse Trump, ressaltando que Washington “vai considerar” a venda de aviões de combate F-35 para a Turquia, após ter tirado o país do programa caças em 2019 porque Ancara adquiriu um sistema russo.

Há muito tempo, a Turquia tenta resolver a questão de sua readmissão no programa dos F-35 e a suspensão das sanções americanas em virtude de uma lei, dois temas que deterioraram as relações e dificultaram os projetos de defesa turcos.

– “Pondo à prova” –

Os governantes europeus esperam pelo menos evitar um racha com o presidente americano que atinja ainda mais a Otan.

No entanto, Trump se mostrou ainda muito ressentido, nesta terça-feira, com as restrições impostas às forças americanas que usavam bases militares no começo da guerra contra o Irã.

“Estava colocando-os à prova (…), estava testando para ver se estariam ali ou não porque há muito tempo disse que nós os ajudamos, mas não estou certo de que eles estivessem ali para nós”, disse.

Em uma tentativa de demonstrar a Trump que estão cumprindo a promessa de aumentar os gastos na defesa, os aliados da Otan anunciaram acordos milionários de vendas de armas antes de sua chegada.

Segundo um diplomata da Aliança Atlântica, o valor total destes contratos passa de 50 bilhões de dólares (R$ 258,3 bilhões).

Foi confirmado um contrato com a companhia sueca Saab para substituir a frota de aviões de reconhecimento Awacs, fabricados pela americana Boeing. Trata-se de uma encomenda de dez aeronaves Global Eye, cujo montante não foi revelado.

A Otan anunciou, em 2023, a substituição da frota de Awacs, e a Saab era a favorita para ganhar este contrato.

O grupo Airbus conseguiu um contrato para fornecer um décimo A330 MRTT, um avião militar de transporte e reabastecimento, à frota da Otan.

Há um ano, os integrantes europeus da Otan e o Canadá se comprometeram a aumentar seus orçamentos na defesa para 5% do PIB até 2035, sob pressão de Trump. A Espanha foi o único país a se distanciar desse objetivo.

O secretário-geral da Otan, Mark Rutte, insiste que os europeus cumpriram suas promessas com gastos militares maiores e assumindo mais responsabilidade na defesa do continente frente à Rússia.

“Apenas um ano depois, já vemos um avanço transformador”, disse Rutte antes da cúpula, que continua na quarta-feira.

– “Determinação” –

Além de aceitar mais responsabilidade em sua defesa própria, os países europeus já tinham assumido quase por completo o apoio à Ucrânia em sua guerra com a Rússia, depois que Trump retirou a maior parte da ajuda americana.

Trump conversou com o presidente russo, Vladimir Putin, antes da reunião da Otan e se espera que vá se reunir com o presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, à margem da cúpula na quarta-feira.

“Acho que os dois querem chegar a um acordo”, afirmou Trump. “É uma pena que tenha demorado tanto tempo, mas acho que algo vai sair de tudo isto”, acrescentou.

Zelensky, que foi à cúpula, espera, por sua vez, que os europeus se comprometam a manter um fluxo de pelo menos 80 bilhões de dólares (R$ 411,6 bilhões) anuais em ajuda militar para seu país em 2026 e 2027.

Em Ancara, ele pediu à Otan que mostre mais “determinação” em sua ajuda aérea ao país, depois que um devastador ataque russo matou quase 30 pessoas na segunda-feira.

Ele também defendeu que Kiev “tenha seu lugar dentro da Otan” e que poderia aportar capacidades de defesa “extraordinária” se fizer parte dela.

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