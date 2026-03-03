Trump vai participar pela primeira vez de jantar da Associação de Correspondentes da Casa Branca

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou que vai participar neste ano, pela primeira vez, do jantar dos correspondentes da Casa Branca.

Esta é uma mudança significativa para um líder que costuma desmentir notícias e cujo governo dificultou o acesso de jornalistas.

“Pelo fato de esses correspondentes agora reconhecerem que sou realmente um dos grandes presidentes da história do nosso país, o G.O.A.T., segundo muitos, será uma honra aceitar seu convite”, publicou Trump, na plataforma Truth Social.

O presidente americano boicotou esse evento anual da imprensa em seu primeiro mandato, e no ano passado. Desta vez, disse que vai trabalhar para torná-lo “o maior, mais quente e mais espetacular jantar de todos os tempos”!

O governo Trump restringiu o acesso a veículos de imprensa que desagradam seus funcionários. Em uma medida sem precedentes, a Casa Branca passou a escolher os jornalistas que fazem parte do grupo que tem acesso rotativo ao presidente.

O jantar dos correspondentes vai acontecer no próximo dia 26 de abril.

