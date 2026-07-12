Tufão Bavi atinge a China e perde intensidade

afp_tickers

Compartilhar

3 minutos

O tufão Bavi foi rebaixado neste domingo (12) para a categoria tempestade tropical severa, com ventos intensos no leste da China, onde as autoridades ordenaram que quase dois milhões de pessoas abandonassem suas casas.

Até o momento, não foram relatadas vítimas ou danos durante a passagem do tufão pela China.

Bavi, que anteriormente atingiu o norte de Taiwan e as remotas ilhas do sul do Japão, chegou por volta das 23h20 locais (12h20 no horário de Brasília) à província de Zhejiang, informou a agência estatal Xinhua, citando o observatório meteorológico provincial.

O tufão atingiu inicialmente a cidade de Yuhuan e, pouco depois, a localidade de Yueqing, segundo a agência.

Às 5h00 de domingo, a intensidade do fenômeno foi rebaixada para a categoria de tempestade tropical severa, informou a Administração Climática Chinesa.

Mais de 1,7 milhão de pessoas foram evacuadas em Zhejiang, mais da metade na cidade de Wenzhou.

As aulas, o trabalho, os transportes e as atividades ao ar livre foram suspensos. Mais de 400 voos e dezenas de trens foram cancelados na província.

Também foram previstas “chuvas excepcionalmente intensas” em Zhejiang e em Fujian, outra província do leste da China, onde mais de 130 mil pessoas foram retiradas de suas casas, informou a emissora estatal CCTV.

Mais ao norte, as fortes chuvas obrigaram a evacuação de mais de 100 mil pessoas em Pequim, segundo o governo da capital chinesa. Outras 34 mil deixaram áreas costeiras de Xangai.

O clima extremo provocou danos no sul e no centro da China durante a semana, com tempestades que deixaram ao menos 39 mortos, além de cheias de rios e o rompimento de uma barragem.

Antes de atingir o continente, Bavi alcançou Taiwan neste sábado com fortes chuvas e ventos.

Mais de 14 mil pessoas foram evacuadas, centenas de voos foram cancelados e 170 mil residências ficaram sem energia elétrica.

“Todo mundo tem medo do mau tempo e fica em casa. Eu só saí porque tenho pedidos”, declarou à AFP a proprietária de um restaurante de café da manhã que se identificou apenas como Tsai.

Depois de atingir Guam e as Ilhas Marianas do Norte na segunda-feira como um supertufão, Bavi foi rebaixado à categoria de tufão.

No Japão, mais de 18 mil residências e instalações ficaram sem energia na ilha meridional de Okinawa, e dezenas de voos foram cancelados.

Nas Filipinas, deslizamentos de terra e outros incidentes provocados pelas fortes chuvas deixaram ao menos 18 mortos, principalmente na ilha de Mindanao.

O aquecimento dos oceanos favorece a intensificação dos ciclones tropicais e aumenta a umidade disponível, o que pode resultar em chuvas mais intensas.

burs-joy/amj/ms/tmt/mmy-avl/jvb/mab/lm