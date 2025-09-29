Tufão Bualoi deixa 35 mortos no Vietnã e nas Filipinas

A passagem do tufão Bualoi pelas Filipinas e pelo Vietnã deixou pelo menos 35 mortos, informaram nesta segunda-feira (29) as autoridades dos dois países do sudeste asiático, que ordenaram a saída de dezenas de milhares de pessoas.

Depois de atingir as Filipinas no final de semana, a tempestade passou pelo Vietnã no domingo com ventos de 130 km/h, que arrancaram telhados e derrubaram postes da rede de energia elétrica.

O tufão, o décimo a atingir o Vietnã este ano, provocou as mortes de pelo menos 13 pessoas e deixou 20 desaparecidos, informaram as autoridades nesta segunda-feira.

Nas Filipinas, onde 400.000 pessoas abandonaram suas casas na semana passada devido à passagem do tufão, uma fonte da Defesa Civil atualizou nesta segunda-feira o número de mortos para 27.

Na região central do Vietnã, telhados foram arrancados de vários edifícios e as ruas estavam repletas de objetos lançados pela tempestade.

“O vento levou meu telhado, que depois caiu, quebrando tudo”, disse Trinh Thi Le, um morador de 71 anos da província central de Quang Tri, ao jornal oficial Tuoi Tre.

As autoridades de três províncias vietnamitas explicaram à AFP que a tempestade danificou e destruiu milhares de casas e estabelecimentos comerciais.

Mais de 53.000 pessoas abandonaram suas casas no país, segundo o Ministério do Meio Ambiente, e as escolas suspenderam as aulas nas províncias afetadas.

Quarto aeroportos foram fechados, com mais de 180 voos cancelados ou atrasados.

Depois de atingir o Vietnã, o tufão Bualoi perdeu força e segue em direção ao vizinho Laos.

