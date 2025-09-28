Tufão Bualoi deixa um morto, 4 desaparecidos e quase 30 mil deslocados no Vietnã

O Vietnã anunciou que retirou cerca de 30.000 pessoas de suas regiões costeiras neste domingo (28), devido à chegada do tufão Bualoi, que deixou pelo menos um morto e quatro desaparecidos.

A tempestade, a décima que afeta o Vietnã neste ano, tocou terra às 22h locais (13h em Brasília), com ventos de 130 km/h, de acordo com os serviços meteorológicos.

O tufão causou 11 mortes em sua passagem pelas Filipinas.

As províncias e cidades evacuaram mais de 28.500 pessoas, com o balanço de um morto e quatro desaparecidos, segundo a Autoridade de Gestão de Catástrofes.

Mais de 15.000 habitantes de Ha Tinh, na região siderúrgica do país, foram transferidos para escolas e centros médicos transformados em abrigos, segundo as autoridades.

Cerca de 117.000 militares foram mobilizados.

Quatro aeroportos nacionais foram fechados e todos os barcos de pesca situados na trajetória do tufão foram chamados ao porto.

Os meios de comunicação estatais haviam indicado anteriormente que Danang, a maior cidade no centro do Vietnã, planejava evacuar mais de 210.000 habitantes.

“Estou me sentindo um pouco ansioso, mas tenho esperança de que tudo fique bem. Todos [nós] ficamos seguros após o recente tufão Kajiki, espero que desta vez seja igual, ou menos severo”, comentou à AFP Nguyen Cuong, um morador da cidade de Ha Tinh.

Os cientistas alertam que as tempestades estão se tornando mais potentes à medida que o mundo aquece devido aos efeitos das mudanças climáticas provocadas pela atividade humana.

Mais de 100 pessoas morreram ou desapareceram no Vietnã devido a desastres naturais nos primeiros sete meses de 2025, segundo o Ministério da Agricultura.

