Tufão Kajiki deixa um morto no Vietnã e milhares de deslocados

Democracia suíça
O tufão Kajiki atingiu o Vietnã nesta segunda-feira (25) com ventos de mais de 130 quilômetros por hora que deixaram pelo menos um morto e forçaram o deslocamento de dezenas de milhares de moradores ao longo da costa do Golfo de Tonkin. 

Kajiki, o quinto tufão a atingir o Vietnã este ano, agitou o Golfo de Tonkin com ondas de 9,5 metros antes de atingir o solo às 8h GMT (05h00 no horário de Brasília). 

Quase 44.000 pessoas foram retiradas da região. Cerca de 16.000 militares foram mobilizados e todas as embarcações pesqueiras na trajetória do fenômeno receberam a ordem de regressar ao porto. 

Dois aeroportos domésticos foram fechados e 35 voos cancelados antes que a tempestade tocasse o solo entre as províncias de Ha Tinh e Nghe An, arrancando os telhados de mais de 600 residências, informaram as autoridades. 

O Ministério da Agricultura confirmou uma vítima fatal e pelo menos oito feridos. 

Segundo o Centro Nacional de Previsões Hidrometeorológicas, o tufão atingiu a costa com ventos entre 118 e 133 quilômetros por hora. 

A cidade costeira de Vinh ficou alagada nas primeiras horas desta segunda-feira, com ruas quase desertas e a maioria dos comércios e restaurantes fechados. Moradores e comerciantes tentaram proteger os acessos às suas propriedades com sacos de areia. 

A mudança climática causada pelo ser humano está impulsionando padrões meteorológicos mais intensos e imprevisíveis, que podem provocar inundações e tempestades mais destrutivas.

