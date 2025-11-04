Tufão Kalmaegi deixa mais de 40 mortos nas Filipinas

Povoados inteiros ficaram inundados nesta terça-feira (4) na ilha filipina de Cebu devido à passagem do tufão Kalmaegi, que deixou mais de 40 mortos e centenas de milhares de deslocados.

Vídeos verificados pela AFP mostram carros, caminhões e contêineres de transporte arrastados pelas águas.

Somente na província de Cebu, no centro das Filipinas, 39 pessoas morreram, declarou Ainjeliz Orong, responsável provincial pela informação.

Este número não inclui as vítimas fatais na capital provincial, Cidade de Cebu, que são contabilizadas separadamente, acrescentou.

Foram registradas pelo menos cinco mortes em outras províncias, entre elas a de um idoso que se afogou em um andar elevado de sua casa na província de Leyte e a de um homem que morreu ao ser atingido por uma árvore em Bohol.

Nas 24 horas anteriores à chegada do Kalmaegi, a área ao redor da Cidade de Cebu registrou 183 milímetros de chuva, muito acima da média mensal de 131 milímetros, informou à AFP a meteorologista Charmagne Varilla.

“A situação em Cebu não tem precedentes”, afirmou a governadora provincial Pamela Baricuatro no Facebook.

“Esperávamos que os ventos representassem o perigo, mas (…) é a água que realmente coloca nossa população em risco. As águas são devastadoras”, acrescentou.

Don del Rosario, 28 anos, foi um dos moradores que buscou refúgio nos telhados e partes elevadas das casas na cidade de Cebu durante a tempestade.

“A água subiu muito rápido. Pelo que me disseram, a enchente começou por volta das 3h00. Às 4h00 já estava fora de controle, as pessoas não conseguiam sair de suas casas”, comentou.

No total, quase 400.000 pessoas foram retiradas preventivamente da trajetória do tufão, informou o subdiretor da Defesa Civil, Rafaelito Alejandro.

As Filipinas enfrentam de 20 tempestades e tufões em média todos os anos, em particular em áreas propensas a desastres, onde milhões de pessoas vivem em condições de pobreza.

Os cientistas alertam que as tempestades são cada vez mais frequentes e potentes devido à mudança climática causada pelo ser humano.

