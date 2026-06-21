Turistas de hotel incendiado na República Dominicana retornam para seus países

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Cerca de 1,7 mil turistas retirados de um hotel que pegou fogo na última sexta-feira na República Dominicana começaram a voltar para seus países, após perderem quase todos os seus pertences no incidente, que causou a morte de uma italiana.

Grande parte do Hotel Viva Dominicus Beach, na cidade turística de Bayahibe, estava destruída neste domingo, entre cinzas, paredes carbonizadas, metais retorcidos e uma piscina a poucos metros de uma praia de águas cristalinas.

Alguns hóspedes ainda se aproximavam do hotel ontem para tentar recuperar seus pertences. “Foi terrível. Passamos dias bonitos, depois aconteceu isto. Deixamos tudo lá dentro e não nos permitem entrar”, contou à AFP a turista argentina Agustina Torres, em traje de banho. “Estamos saindo hoje assim, com a roupa do corpo.”

A vítima do incêndio se chamava Francesca Valentino, confirmou hoje a chancelaria da Itália. Segundo o Instituto Nacional de Ciências Forenses da República Dominicana, a italiana, 46, foi levada pelo marido a um hospital local, onde morreu devido à inalação de fumaça.

Um voo partiu na noite de ontem e outros 83 italianos retornariam para seu país hoje, em saídas já programadas, informou a chancelaria. Outros 90 italianos retornarão nos próximos dias, conforme o cronograma original.

A chancelaria da Argentina, por sua vez, informou que a seção consular negocia com autoridades competentes para ajudar mais de 100 argentinos que perderam seus documentos.

Veículos da República Dominicana reportaram de forma preliminar que o incêndio também afetou um grupo de 97 turistas franceses, que perderam seus documentos.

Todos os hóspedes foram realocados para outros hotéis. Carlos Rodríguez, funcionário do hotel incendiado, disse à AFP que o incêndio começou na recepção. “A parte de trás do balcão é uma estrutura de madeira coberta por bambu”, descreveu, acrescentanto que tudo aconteceu de forma rápida e repentina.

bur-lp/dga/lb