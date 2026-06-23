Turistas ficam presos em mirante durante operação contra o tráfico no Rio

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Um grupo de turistas ficou preso nesta terça-feira (23) em um mirante próximo ao Morro Dona Marta, no Rio de Janeiro, devido a uma operação policial contra traficantes de drogas que deixou um passageiro de ônibus ferido.

Os confrontos começaram de madrugada no morro que fica no bairro de Botafogo, onde agentes da polícia cumpriam dezenas de mandados de prisão e de busca e apreensão contra membros do Comando Vermelho, informou a polícia.

Dezenas de pessoas que visitavam o local para ver o amanhecer ficaram presas no mirante devido aos intensos tiroteios.

Um vídeo do fotógrafo carioca Ari Kaye, de 43 anos, mostra pessoas agachadas em meio aos disparos ao fundo.

“Foi uma cena de guerra”, descreveu à AFP o fotógrafo. “Uma situação assim, desesperadora, um pânico”, acrescentou. “Tinha umas 60 pessoas lá na hora. E aí, o pessoal não desceu na hora (…) durou cerca de 20 minutos”.

As visitas foram suspensas.

“Vim para fazer um passeio guiado pela favela, mas me disseram que há bastante presença policial hoje. Prenderam alguns criminosos, mas já terminou e espero que o lugar volte a ficar seguro mais tarde”, disse à AFP o alemão Jan Plagge, de 40 anos, que visita o Rio pela primeira vez.

– “Nervosismo” –

“Muitos turistas vêm aqui para conhecer”, disse à AFP Cláudia Viviane, uma moradora da favela de 60 anos. Ela acordou com o som de tiros.

“A primeira coisa que a gente faz é pensar nos nossos filhos (…) que saem para trabalhar cinco horas”, disse ela, ansiosa. “Aí o nervosismo é total”.

A violência se estendeu por Botafogo. Vídeos nas redes sociais mostravam policiais correndo armados com fuzis pela rua São Clemente, uma das principais do bairro.

Um homem que viajava em um ônibus nessa rua foi baleado, disse à AFP um porta-voz da Rio Ônibus, associação das empresas de ônibus que operam no Rio, sem fornecer mais detalhes.

Uma igreja evangélica, prédios e veículos estacionados nas ruas de Botafogo também foram atingidos por balas, segundo relatos da imprensa.

Jornalistas da AFP observaram uma forte presença policial na área.

Esta é a segunda vez neste ano que turistas são pegos em uma operação policial. Em abril, mais de 200 visitantes ficaram retidos por duas horas no Morro Dois Irmãos, um dos mirantes mais famosos da cidade.

O Rio recebeu mais de 2,1 milhões de visitantes internacionais em 2025, um recorde.

A operação desta terça-feira foi uma nova ação da Operação Contenção contra o Comando Vermelho, que deixou mais de 120 mortos em outubro e se tornou a mais sangrenta da história do Brasil.

Desde então, a ofensiva se espalhou para outras áreas. A polícia prendeu mais de 360 pessoas e matou 137 em confrontos, incluindo os de outubro, segundo dados oficiais. Também foram apreendidas cerca de 480 armas, incluindo 190 fuzis.

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