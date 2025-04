Turquia multa Meta por manter contas ligadas a protestos

A Meta anunciou nesta terça-feira (1º) que foi multada na Turquia por não ter cumprido uma ordem do governo para suspender as contas ligadas aos protestos que ocorreram após a prisão do prefeito de Istambul, principal adversário do presidente Recep Erdogan.

“Consideramos a liberdade de expressão um direito fundamental, e que nossas plataformas devem ser um local onde os usuários de todo o mundo possam exercer esse direito”, disse um porta-voz da empresa. “As exigências do governo para restringir a liberdade de expressão na internet, juntamente com as ameaças de fechamento de serviços online, são graves e têm um efeito inibidor na capacidade das pessoas de se expressar.”

A Meta não informou o valor da multa. O X também recebeu ordens para suspender centenas de contas, que a empresa cumpriu em grande parte, enquanto briga nos tribunais.

Segundo o Politico, a maioria das contas no X pertencia a ativistas ligados a universidades e que compartilhavam informações sobre protestos, e elas foram suspensas apenas na Turquia.

