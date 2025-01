UE amplia investigação sobre rede social X

A Comissão Europeia, braço Executivo da União Europeia, anunciou nesta sexta-feira (17) a ampliação de sua investigação sobre a rede social X, em meio a suspeitas de manipulação de seus algoritmos para fins políticos.

“Hoje, estamos tomando novas medidas para esclarecer a conformidade dos sistemas de recomendação do X com as obrigações” previstas na Lei de Serviços Digitais (DSA), disse a comissária europeia para Soberania Tecnológica, Henna Virkkunen.

A UE iniciou sua investigação sobre o X em dezembro de 2023, com foco nos mecanismos internos da plataforma de propriedade de Elon Musk para impedir a disseminação de desinformação ou conteúdos ilegais.

A Comissão solicitou que o X fornecesse documentos internos sobre o design e o funcionamento dos algoritmos de recomendação de conteúdo, além de detalhes sobre moderação e a popularização de algumas contas.

“Essas medidas permitirão que os serviços da Comissão levem em consideração todos os fatos relevantes na avaliação complexa de riscos sistêmicos sob a DSA”, disse a Comissão em um comunicado.

Musk vê a DSA como uma ferramenta da UE para controlar o conteúdo.

“Estamos comprometidos em garantir que todas as plataformas que operam na UE cumpram nossas leis, que visam tornar o ambiente online justo, seguro e democrático”, disse a comissária europeia.

Um porta-voz de assuntos digitais da Comissão, Thomas Regnier, negou relatos de que a UE havia interrompido suas investigações sobre plataformas digitais para evitar tensões com os Estados Unidos.

Segundo o porta-voz, o anúncio desta sexta-feira é “completamente independente de quaisquer considerações políticas”.

