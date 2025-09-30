The Swiss voice in the world since 1935

UE aprova aquisição da Versace pela Prada para criar gigante italiana do luxo

A União Europeia aprovou, nesta terça-feira (30), a compra da grife italiana Versace pela compatriota Prada, após concluir que a operação não levanta problemas em matéria de concorrência.

A Prada anunciou em abril a aquisição da Versace por 1,4 bilhão de dólares (7,7 bilhões de reais na cotação atual) ao grupo americano Capri Holdings.

A união entre as duas marcas lendárias dará origem a um grupo de luxo italiano com um faturamento superior a 7 bilhões de dólares (37,4 bilhões de reais na cotação atual), capaz de competir melhor com gigantes do setor, como LVMH e Kering.

Donatella Versace, que foi catapultada para a direção criativa da grife em 1997 após o assassinato de seu irmão Gianni, anunciou pouco antes dessa aquisição a sua saída e substituição por Dario Vitale, procedente do grupo Prada.

A Prada, que também é proprietária da marca jovem e transgressora Miu Miu, espera concluir a compra da Versace antes do final do ano.

