The Swiss voice in the world since 1935

UE impõe multa bilionária à Google, apesar das ameças de Trump

afp_tickers
Este conteúdo foi publicado em
3 minutos

Após uma semana de adiamentos e ignorando as ameaças de Donald Trump, a Comissão Europeia anunciou, nesta sexta-feira (5), que vai impor à gigante tecnológica Google uma multa de 2,95 bilhões de euros (18,75 bilhões de reais). A empresa anunciou que vai recorrer.

O Executivo europeu considerou que a ‘big tech’ americana adotou práticas abusivas em seu sistema de publicidade online.

Esta sanção, conhecida como Adtech, que a Google anunciou imediatamente que vai contestar, era muito aguardada. Em 2023, a Comissão já tinha ameaçado exigir a separação de parte das atividades do grupo no campo da publicidade online, algo que, por enquanto, decidiu não fazer.

O anúncio da multa contra a gigante americana foi adiado no início da semana, em um contexto de tensões entre a União Europeia e os Estados Unidos, como confirmou uma fonte da Comissão à AFP na quarta-feira (3).

Em 26 de agosto, Donald Trump atacou energicamente os países ou organizações que regulam o setor tecnológico, ameaçando-os com tarifas e restrições à exportação.

Embora não tenha mencionado diretamente a UE, o bloco possui de fato o arsenal jurídico mais poderoso do mundo para regular o setor digital, o que alimenta os debates na Europa sobre o risco de represálias em caso de sanções contra empresas americanas.

A UE respondeu que tinha “o direito soberano” de regular a tecnologia.

– “Injustificada” –

Em uma declaração à AFP, a Google criticou duramente a sanção da Comissão Europeia.

“A decisão da Comissão Europeia sobre nossos serviços Adtech é ruim e vamos recorrer. Ela nos impõe uma multa injustificada e mudanças que afetarão milhares de empresas europeias, dificultando sua lucratividade”, declarou Lee-Anne Mulholland, vice-presidente de assuntos regulatórios da Google.

Esta é a terceira multa imposta esta semana à Google, filial da Alphabet.

Na quarta-feira, o grupo foi condenado nos Estados Unidos a pagar 425,7 milhões de dólares (cerca de 2,3 bilhões de reais) em perdas e danos a quase 100 milhões de usuários por violar sua privacidade, de acordo com a decisão de um júri de um tribunal federal de San Francisco, confirmada pela gigante americana.

E, na quinta-feira (4), recebeu uma multa recorde de 325 milhões de euros (cerca de 2 bilhões de reais), imposta pela autoridade francesa de controle da privacidade (Cnil) por descumprimentos nos temas de privacidade e cookies.

No entanto, o grupo obteve, na terça-feira (2), uma importante vitória judicial nos Estados Unidos: um juiz de Washington lhe impôs requisitos rigorosos sobre o intercâmbio de dados com o objetivo de restabelecer o equilíbrio na concorrência nas buscas online, mas sem obrigar a Google a ceder o Chrome, seu navegador, como exigia o governo americano.

fpo/cjc/de/hgs/eg/rm/mvv

Mais lidos

Os mais discutidos

Mostrar mais

Debate
Moderador: Céline Stegmüller

Você tem ancestrais suíços? Você gostaria de saber onde eles viveram na Suíça?

Gostaríamos muito de saber mais sobre sua pesquisa genealógica.

Participe da discussão
34 Curtidas
66 Comentários
Visualizar a discussão

Mostrar mais

Debate
Moderador: Giannis Mavris

Você vê alguma mudança em sua vida por causa do Tarifaço?

Como você acha que sua vida poderia ser afetada pelo tarifaço de Trump? Conte para a gente.

Participe da discussão
16 Curtidas
19 Comentários
Visualizar a discussão

Mostrar mais

Debate
Moderador: Giannis Mavris

Como você vê o futuro do seu continente?

Alguns povos ao redor do mundo acreditam no progresso constante de seus países. Mas isso é verdade?

Participe da discussão
33 Curtidas
24 Comentários
Visualizar a discussão
Mais debates

SWI swissinfo.ch - sucursal da sociedade suíça de radiodifusão SRG SSR

SWI swissinfo.ch - sucursal da sociedade suíça de radiodifusão SRG SSR