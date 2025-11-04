UE investigará oferta chinesa de compra de minas de níquel da Anglo American no Brasil

A União Europeia anunciou, nesta terça-feira (4), uma investigação sobre o plano da mineradora multinacional Anglo American de vender seu negócio de níquel no Brasil ao grupo MMG, controlado por uma empresa estatal chinesa.

O acordo, anunciado em fevereiro, abre caminho para a compra pela MMG por 500 milhões de dólares (2,69 bilhões de reais) de duas operações de ferroníquel em Goiás, Barro Alto e Codemin (em Niquelândia), e outros dois projetos minerais de níquel para desenvolvimento futuro: Jacaré, no Pará, e Morro Sem Boné, no Mato Grosso.

Segundo a Comissão Europeia, a operação poderia permitir que a MMG restrinja o fornecimento de ferroníquel — uma liga usada na produção de aço inoxidável — aos fabricantes europeus de aço e, consequentemente, aumente seus custos de produção.

A MMG fez algumas concessões, mas Bruxelas as considerou insuficientes e, por isso, abriu uma investigação que deve ser concluída até 20 de março.

Um porta-voz da Anglo American declarou à AFP que a empresa “não acredita que esta transação levante problemas de concorrência” para a Europa e afirmou que está “plenamente comprometida” com a concretização do acordo.

A multinacional continuará a colaborar com a Comissão Europeia para “avançar no processo de aprovação e abordar de forma abrangente qualquer questão pendente”, acrescentou.

Fundada em 1917 na África do Sul pelo industrial alemão Ernest Oppenheimer, a Anglo American é uma das maiores companhias mineradoras do mundo, cotada tanto em Londres, onde fica sua sede, quanto em Joanesburgo.

O grupo está reorganizando sua estrutura para dividir em unidades distintas seus negócios, que incluem carvão metalúrgico, platina e diamantes, além de cobre, minério de ferro e fertilizantes.

Conforme a normativa da União Europeia, o bloco pode fiscalizar as operações de fusão, inclusive entre empresas fora de seu território, caso estas afetem os mercados europeus.

