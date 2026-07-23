UE multa Google em € 890 milhões por violar normas digitais

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A União Europeia impôs, nesta quinta-feira (23), duas multas que somam 890 milhões de euros (5,13 bilhões de reais) à gigante tecnológica Google, uma decisão que ameaça as relações comerciais com os Estados Unidos.

Esse valor representa a sanção mais elevada aplicada por Bruxelas a uma empresa no âmbito do Regulamento sobre Mercados Digitais (DMA), uma poderosa lei europeia destinada a reprimir abusos de posição dominante por parte dos gigantes da tecnologia.

Após o anúncio, o representante da Casa Branca para o Comércio (USTR), Jamieson Greer, advertiu que a multa supõe “um verdadeiro risco para a manutenção da estabilidade transatlântica”.

“A União Europeia afirma, reiteradamente, que busca estabilidade e previsibilidade em nossas relações comerciais, mas este tipo de medidas gera uma enorme incerteza para as exportações americanas de bens e serviços”, declarou Greer.

O Google foi sancionado em 460 milhões de euros (2,65 bilhões de reais) por favorecer seus próprios serviços nos resultados do buscador Google Search, afirmou a Comissão Europeia, braço executivo da UE.

A isso se soma uma segunda multa de 430 milhões de euros (2,48 bilhões de reais), por impedir desenvolvedores que utilizam a Play Store de acessarem outros pontos de venda.

– “Garantir condições equitativas” –

“É uma decisão muito importante”, afirmou a vice-presidente da Comissão para a Soberania Tecnológica, Henna Virkkunen, ressaltando que o objetivo é “garantir condições equitativas” para todas as empresas online.

A gigante americana respondeu que essa decisão vai afetar serviços muito apreciados pelos internautas.

“Para cumpri-la, somos obrigados a retirar funcionalidades de busca em tempo real que os europeus valorizam, como a visualização instantânea de preços e a disponibilidade direta de hotéis, voos e restaurantes, além de desativar proteções de segurança no Google Play”, protestou Kent Walker, presidente de assuntos globais do Google, em declaração enviada à AFP.

Desde a implementação da DMA em 2024, a UE impôs multas de 200 e 500 milhões de euros (1,15 e 2,88 bilhões de reais) contra a Meta e a Apple em 2025.

O governo Trump já acusou Bruxelas de perseguir empresas tecnológicas americanas e ameaçou impor tarifas como represália a essas sanções.

A medida contra o Google ocorre poucos dias antes de completar um ano do acordo entre Washington e Bruxelas que aliviou as tensões comerciais.

Embora seja a primeira multa à empresa por violar a DMA, a companhia já foi alvo de sanções europeias em várias ocasiões.

Entre 2017 e 2019, a UE aplicou multas que totalizaram 8,2 bilhões de euros (32 bilhões de reais). E, em setembro de 2025 ano passado, foi sancionada em 2,95 bilhões de euros (15,7 bilhões de reais, na cotação da época).

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