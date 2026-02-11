Um detido no âmbito do sequestro de mãe de apresentadora nos EUA

Uma pessoa foi detida para interrogatório nos Estados Unidos no âmbito do sequestro da mãe da apresentadora de televisão Savannah Guthrie, da NBC News, informaram vários meios de comunicação americanos na terça-feira (10).

Acredita-se que Nancy Guthrie, mãe da jornalista, tenha sido sequestrada de sua residência em Tucson, no Arizona (sudoeste), na noite de 31 de janeiro ou na madrugada de 1º de fevereiro.

Com base em fontes policiais não identificadas, as emissoras CNN, ABC e Fox informaram que uma pessoa havia sido detida para ser interrogada, mas não foi acusada, disse a CNN.

O caso vem suscitando ampla cobertura midiática. Dezenas de jornalistas e equipes de televisão se reuniram na tranquila área residencial onde vive a vítima.

Sua filha, Savannah, é uma das apresentadoras do popular programa matinal “Today”, da NBC News, lançado em 1952, um dos mais antigos dos Estados Unidos que ainda estão no ar.

– Indivíduo “armado” –

O FBI divulgou na terça-feira imagens de um indivíduo encapuzado e “armado” que parece mexer na câmera localizada na porta da residência da mãe da apresentadora.

Kash Patel, diretor do FBI, publicou no X seis fotos e três vídeos que mostram um indivíduo com o rosto coberto na entrada da casa da mulher de 84 anos.

“Policiais revelaram nesta manhã essas novas imagens, antes inacessíveis, que mostram um indivíduo armado aparentemente mexendo na câmera da porta de entrada de Nancy Guthrie na manhã do seu desaparecimento”, publicou Patel.

Segundo a porta-voz da Casa Branca, o presidente Donald Trump viu as imagens. “O presidente incentiva qualquer americano, em todo o país, que tenha informações sobre o suspeito a procurar o FBI.”

– Carta de resgate –

O FBI também indicou que a família de Nancy Guthrie recebeu uma carta na qual se exigia o pagamento de uma quantia em dinheiro.

As imagens divulgadas na terça-feira pelo FBI mostram um indivíduo com balaclava, vestido com um casaco com fecho, luvas e uma mochila, aproximando-se da porta de entrada da casa de Nancy Guthrie.

Parece manipular a câmera durante vários segundos antes de se afastar para arrancar plantas, que depois utiliza para cobrir a câmara.

As autoridades locais informaram na semana passada que a câmera da campainha situada no exterior da residência de Nancy Guthrie tinha sido desligada às 01h47 de domingo, 1º de fevereiro.

O software detectou a presença de uma pessoa menos de meia hora depois, às 02h12, mas não havia qualquer vídeo disponível, indicaram.

Savannah Guthrie explicou na segunda-feira no Instagram que acreditava que a mãe “continuava viva”, mas que a família tinha chegado “ao momento do desespero”.

Os seus próximos temem pela sua vida caso não faça o tratamento prescrito para os seus problemas cardíacos.

