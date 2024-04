Um diplomata contra Maduro: oposição venezuelana anuncia substituição de Machado em presidenciais

3 minutos

A oposição da Venezuela anunciou na sexta-feira (19) a candidatura do diplomata Edmundo González Urrutia para enfrentar Nicolás Maduro, nas eleições de 28 de julho, substituindo a líder inabilitada María Corina Machado.

González Urrutia, 74 anos, estava inscrito como “candidato provisório” da Plataforma Unitária Democrática (PUD), mas a coalizão decidiu aprovar por unanimidade a sua candidatura definitiva, informou o secretário-geral da aliança, Omar Barboza.

“É uma decisão histórica para o povo da Venezuela”, disse Barboza. “Escolhemos o próximo presidente da República”.

O anúncio ocorre após dias de divisões internas na oposição sobre a candidatura unitária.

A oposição majoritária inscreveu no último minuto González Urrutia como candidato à Presidência, após denunciar que um bloqueio ao sistema de candidaturas impediu a inscrição da acadêmica Corina Yoris, primeira opção de María Corina para representá-la.

O processo ocorreu durante uma prorrogação concedida pelo Conselho Nacional Eleitoral (CNE), acusado de servir ao chavismo.

O diplomata foi presidente do partido Mesa da Unidade Democrática (MUD), substituído posteriormente pela PUD, e sua candidatura era provisória, enquanto outro candidato era definido.

“Celebramos esta decisão e agradecemos aos venezolanos pela confiança”, indicou no X o partido Vamos Venezuela, de Machado, que “participou do debate” para definir o nome do candidato de unidade.

Em outubro, Machado conquistou mais de 90% dos votos nas primárias do PUD, e recorreu ao Tribunal Supremo de Justiça (TSJ) por um mecanismo de negociações entre o governo de Maduro e a oposição para rever as inabilitações. A sanção, no entanto, foi ratificada sob protestos dos Estados Unidos e da União Europeia.

“Venezuelanos, avançamos!”, escreveu a líder liberal no X, antes de uma declaração ao país nas próximas horas, segundo informou seu partido.

– Candidato da “unidade” –

“Edmundo González Urrutia foi inscrito originalmente como candidato provisório e hoje se torna candidato definitivo. Ele já está inscrito e sua inscrição não foi contestada por ninguém”, ressaltou Barboza.

O governador do estado petroleiro de Zulia, Manuel Rosales, rival de Hugo Chávez em 2006, desistiu da sua candidatura pelo partido Um Novo Tempo (UNT), que faz parte da coalizão.

“Foi uma decisão unânime. Queremos fazer um reconhecimento ao governador Manuel Rosales, é um homem que cumpre com sua palavra, que decidiu abandonar sua candidatura para se unir à candidatura de Edmundo González Urrutia. Os partidos que o apoiam fizeram o mesmo”, comemorou Barboza.

O prazo para a substituição de candidatos na cédula eleitoral termina neste sábado.

mbj-jt/atm/lb/jc