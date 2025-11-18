Um morto e três feridos israelenses em ataque na Cisjordânia ocupada

Um israelense morreu e outros três ficaram feridos nesta terça-feira (18) em um ataque a facadas cometido por dois palestinos, que foram mortos por soldados no sul da Cisjordânia ocupada, informaram o Exército e os serviços de emergência de Israel.

O ataque ocorreu no cruzamento de Gush Etzion, situado entre as cidades palestinas de Belém e Hebron, perto de assentamentos israelenses nesse território palestino ocupado por Israel desde 1967.

O Magen David Adom, equivalente israelense da Cruz Vermelha, anunciou a morte de um homem, identificado como Aharon Cohen, morador do assentamento de Kyriat Arba, perto de Hebron, segundo um comunicado da prefeitura.

O ministro das Relações Exteriores de Israel, Gideon Saar, denunciou a falta de “condenação por parte da Autoridade Palestina por este odioso ataque terrorista”, que tirou a vida de “um homem de 71 anos”.

O Magen David Adom também informou que três pessoas ficaram feridas, entre elas um adolescente de 15 anos com “ferimentos profundos”, um homem e uma mulher. O hospital Hadassah de Jerusalém informou que esta última, “ferida por bala”, foi internada em estado grave.

Segundo a imprensa israelense, a mulher teria sido ferida durante o ataque por um disparo de soldados dirigido contra os agressores.

O cruzamento de Gush Etzion foi palco de vários ataques anti-Israel desde o fim de 2015.

O Exército de Israel informou que os soldados mataram os dois atacantes no local. Segundo um comunicado militar, explosivos foram “descobertos” no veículo deles.

A Autoridade Geral de Assuntos Civis Palestinos identificou os agressores como Imran al Atrash e Walid Sabbarna, ambos de 18 anos e originários da região de Hebron.

Os movimentos islamistas palestinos Hamas e Jihad Islâmica, considerados “organizações terroristas” pelos Estados Unidos, União Europeia e Israel, elogiaram o ataque em comunicados separados.

A violência disparou na Cisjordânia desde o início da guerra em Gaza, desencadeada pelo ataque do Hamas em 7 de outubro de 2023 no sul do território israelense.

Longe de cessar, a frágil trégua vigente em Gaza desde 10 de outubro não conseguiu detê-la.

Mais de 1.000 palestinos, combatentes e civis, foram mortos por soldados ou colonos israelenses, segundo um levantamento da AFP com base em dados da Autoridade Palestina.

No mesmo período, segundo dados oficiais israelenses, mais de 40 israelenses, civis e soldados, morreram em ataques palestinos ou em incursões militares israelenses.

