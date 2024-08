Um quarto da energia da China procede de fontes limpas, diz documento oficial

afp_tickers

1 minuto

Um quarto da energia consumida na China procede de fontes limpas, segundo um documento publicado nesta quinta-feira pelo governo do gigante asiático, que promove uma rápida transição para uma economia verde.

O país continua sendo o principal emissor de gases com efeito estufa no mundo, mas nos últimos anos também emergiu como líder em energias renováveis.

Suas autoridades se comprometeram a atingir o pico de emissões até 2030 e a alcançar uma economia neutra em carbono até 2060.

Segundo um laudo técnico do governo publicado pela agência de notícias Xinhua, a proporção de “energia limpa” no consumo total na China aumentou de 15,5 para 26,4% na última década.

As capacidades de energia eólica e solar neste período multiplicaram-se por dez, afirma a agência estatal.

“A China fez avanços históricos no desenvolvimento de energia verde e redução de carbono”, diz o documento do governo.

Segundo seus autores, desde 2013, a China contribuiu com mais de 40% da capacidade adicional de energias renováveis implementadas anualmente no mundo.

No acordo do clima de Paris, os países se comprometeram a reduzir as emissões de gases com efeito estufa para conter o aquecimento global até +1,5ºC em relação aos níveis pré-industriais.

mjw/je/fox/dbh/cjc