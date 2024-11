Uma pessoa é encontrada morta após explosões perto do STF

afp_tickers

Uma pessoa foi encontrada morta nesta quarta-feira (12) nas imediações do prédio do Supremo Tribunal Federal em Brasília, depois que duas explosões foram registradas e o edifício foi evacuado, informaram as autoridades.

“Posso informar que há sim um corpo na frente do STF”, disse à AFP um porta-voz da Polícia Federal.

O Supremo disse em comunicado que “ao final da sessão […] dois fortes estrondos foram ouvidos e os ministros foram retirados do prédio em segurança”.

A sede do STF fica na Praça dos Três Poderes, onde também estão situados o Palácio de Planalto e o Congresso Nacional.

O Palácio do Planalto está fechado e toda a área foi isolada, enquanto uma grande operação de segurança se desenvolvia na região, constatou um fotógrafo da AFP.

A PF informou que abriu uma investigação para esclarecer a origem dos “ataques”.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva não estava no Palácio do Planalto no momento das explosões, disse à AFP um porta-voz da Presidência.

A Praça dos Três Poderes foi palco de um ato sem precedentes em 8 de janeiro de 2023, uma semana depois da volta de Lula ao poder.

À época, milhares de bolsonaristas, inconformados com a derrota de Jair Bolsonaro, invadiram os edifícios e provocaram enorme destruição.

As explosões desta quarta acontecem às vésperas da cúpula de líderes do G20 no Rio de Janeiro, nos dias 18 e 19 de novembro.

No dia 20, Lula tem uma reunião marcada em Brasília com seu par chinês, Xi Jinping.

