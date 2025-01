Uso de bombeiros privados realça desigualdade em Los Angeles

afp_tickers

4 minutos

De um lado da rua estão as cinzas das casas carbonizadas pelos incêndios violentos que derrotaram os bombeiros de Los Angeles quando os hidrantes secaram. Do outro, um pequeno shopping center com suas lojas intactas, guardado por uma equipe particular.

Mais de uma semana depois que enormes incêndios varreram as comunidades ao redor da segunda maior cidade dos Estados Unidos, estão sendo levantadas questões sobre como algumas propriedades super-ricas foram poupadas.

“Tudo o que posso lhe dizer é que fomos contratados e recebemos ordens para ficar aqui. Não posso lhe dizer mais do que isso”, disse um homem de uniforme amarelo e verde à AFP do lado de fora do shopping.

A equipe e suas caminhonetes com placas do estado de Oregon estavam estacionadas ao lado da propriedade do bilionário do setor imobiliário Rick Caruso.

Sua presença para proteger lojas de marcas de luxo como Yves Saint-Laurent e Isabel Marant é um choque em uma cidade onde pelo menos 27 pessoas foram mortas e dezenas de milhares perderam suas casas.

“É uma pena que haja muitos políticos envolvidos”, disse outro dos homens. “Tudo o que queremos fazer é trabalhar e ajudar como pudermos.”

Caruso, que perdeu a eleição para prefeito de Los Angeles em 2022, não respondeu aos pedidos de comentário da AFP.

No bairro de Pacific Palisades, onde moram as celebridades de Hollywood e os ultra-ricos, Caruso não parece ter sido o único a usar sua fortuna para proteger suas propriedades.

Outros bombeiros particulares protegem algumas das vilas intocadas localizadas nessas colinas.

– “Eu pago qualquer coisa” –

Essas equipes ganharam destaque em 2018, quando Kim Kardashian e seu então marido, Kanye West, contrataram bombeiros particulares para proteger sua residência de luxo na comunidade de Hidden Hills, no norte da cidade.

A diferença entre a rica Pacific Palisades e a operária Altadena, duas áreas particularmente atingidas pelos incêndios, serve para ressaltar as grandes disparidades econômicas nos Estados Unidos.

A disparidade ficou ainda mais evidente logo após os incêndios, quando o magnata do setor imobiliário Keith Wasserman lançou um pedido peculiar de ajuda nas redes sociais.

“Alguém sabe de bombeiros particulares para proteger nossa casa? Precisamos agir rápido aqui. Todas as casas estão pegando fogo. Eu pago qualquer coisa”, escreveu ele em uma publicação que atraiu inúmeras críticas e que, posteriormente, foi excluída.

Esses serviços podem custar entre US$ 2.000 (R$ 12.000) e US$ 15.000 (R$ 90.000) por dia, de acordo com a imprensa dos EUA, que cita empresas locais.

Mas mesmo para aqueles que têm os recursos, chamar bombeiros particulares não é necessariamente fácil. Muitas empresas são contratadas por municípios, departamentos governamentais e seguradoras.

Na Califórnia, uma lei de 2018 limitou suas operações. Elas não podem usar luzes intermitentes ou insígnias semelhantes às dos bombeiros públicos, e precisam se coordenar com eles.

Desde que a legislação entrou em vigor, algumas empresas estão se recusando a atender a solicitações individuais.

– “Situação difícil” –

Públicos ou privados, os bombeiros têm a mesma missão: “proteger nossa comunidade”, disse Jake Heflin, do Corpo de Bombeiros de Long Beach e porta-voz da equipe que trabalha no incêndio de Pacific Palisades. “Se for feito corretamente e em parceria com os outros, pode ser muito eficaz”, disse ele.

Mas pode haver problemas. Os serviços públicos “não precisam de um desafio adicional, pois estão mal equipados ou mal preparados e em uma situação difícil”.

Não está claro até que ponto houve coordenação antes do desastre de Pacific Palisades, onde os hidrantes secaram e algumas casas foram deixadas para queimar.

Para Jeff Ridgway, um morador de Pacific Palisades que usou água da piscina para tentar apagar o fogo quando os hidrantes secaram, essa é uma questão fundamental.

“Será muito interessante saber se (os bombeiros particulares) usaram esses hidrantes. Eu realmente espero que eles tenham trazido sua própria água”, disse ele à AFP.

rfo/hg/pr/nn/dd/mvv