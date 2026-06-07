Vários ataques a tiros deixam um morto e cinco feridos em Israel
Ao menos uma pessoa morreu e outras cinco ficaram feridas em vários ataques a tiros em Israel neste domingo (7), informaram as autoridades. Um dos atiradores foi morto.
O serviço de emergência israelense Magen David Adom confirmou que um homem com cerca de 35 anos morreu com ferimentos a tiro.
Além disso, o serviço “prestou atendimento médico e evacuou cinco feridos, entre eles dois em estado grave e três em estado moderado, com ferimentos penetrantes no corpo”, acrescentou.
A polícia informou ter localizado um veículo supostamente envolvido nos ataques e matou um suspeito perto da cidade de Kokhav Yair, a poucos quilômetros da Cisjordânia ocupada.
Equipes de resgate também reportaram ataques nas localidades próximas de Tzur Natan e Tzur Yitzhak.
O exército israelense informou à AFP que um dos agressores foi morto e que as buscas pelo segundo continuam.
“Se o terrorista for capturado com vida, será executado”, escreveu no X o ministro da Segurança Nacional, Itamar Ben Gvir, da extrema-direita.
A postagem faz alusão a uma lei israelense, aprovada recentemente, que impõe a pena de morte a palestinos condenados por acusações de terrorismo em ataques mortais contra israelenses.
glp/jd/axn/pc/dam/mvv