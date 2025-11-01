Vários feridos e dois detidos por ataque com arma branca em trem na Inglaterra

A polícia britânica anunciou que um ataque com arma branca a bordo de um trem, neste sábado (1º), na região de Cambridge, no leste da Inglaterra, deixou vários feridos, e informou que duas pessoas foram presas.

“Neste momento estamos respondendo a um incidente em um trem com destino a Huntingdon, no qual várias pessoas foram esfaqueadas”, declarou a polícia britânica de transportes no X.

De acordo com a corporação, “duas pessoas foram detidas” e “várias foram levadas ao hospital”.

O primeiro-ministro britânico, Keir Starmer, qualificou o incidente como “horrível” e “profundamente preocupante”.

“Meus pensamentos estão com todos os afetados, e meu agradecimento aos serviços de emergência pela sua resposta”, acrescentou em publicação no X.

A polícia foi ao local após receber o alerta por volta das 19h40 locais (16h40 no horário de Brasília), e o trem foi parado em Huntingdon, uma cidade da região de Cambridge.

A empresa ferroviária London North Eastern Railway (LNER) disse que todas as suas linhas foram fechadas enquanto os serviços de emergência lidavam com o incidente.

A LNER, que presta serviços ferroviários no leste da Inglaterra e na Escócia, pediu aos passageiros que evitassem viajar e alertou sobre “interrupções significativas”.

Testemunhas ouvidas pelo jornal The Times indicaram ter visto um homem armado com uma grande faca e passageiros escondendo-se nos banheiros do trem para se protegerem. Uma delas disse ter visto “sangue por toda parte”.

Os crimes com armas brancas aumentaram de forma constante na Inglaterra e no País de Gales desde 2011, segundo dados oficiais do governo britânico.

Embora o Reino Unido tenha um dos controles de armas mais rigorosos do mundo, Starmer classificou a proliferação dos crimes com armas brancas como uma “crise nacional”.

Desde sua chegada ao poder em julho de 2024, o governo trabalhista tem tentado conter seu uso.

Cerca de 60 mil facas foram “apreendidas ou entregues” na Inglaterra e no País de Gales em uma década, segundo o Ministério do Interior.

Carregar uma faca em público pode levar a até quatro anos de prisão, e o governo afirmou que os homicídios com armas brancas foram reduzidos em 18% no último ano.

