Vídeo mostra polícia dos EUA atirando em jovem que deveria resgatar

3 minutos

Um vídeo divulgado recentemente mostra a polícia da Califórnia atirando em uma adolescente sequestrada que deveria resgatar, em um incidente caótico ocorrido à beira de uma rodovia movimentada.

Savannah Graziano, de 15 anos, foi baleada quando seguia as instruções de um agente, que lhe pedia que se afastasse de seu pai, que estava armado e que havia matado sua mãe no dia anterior. A polícia não respondeu ao contato feito pela AFP.

O fato ocorreu em setembro de 2022, quando oficiais do condado de San Bernardino perseguiam um veículo conduzido por Anthony Graziano, onde Savannah estava no banco do carona. Imagens de um helicóptero da polícia rodoviária mostram a caminhonete se deslocando a cerca de 175 km/h, enquanto disparos são feitos na direção dos agentes.

A perseguição terminou quando Graziano pegou uma entrada errada e acabou parando em um terreno baldio, onde foi cercado pela polícia. Imagens mostram a adolescente saindo do carro e caminhando em direção a um policial que a havia chamado.

Uma comunicação via rádio, aparentemente do helicóptero, avisa aos policiais que Savannah está fora do carro. A jovem se agacha por alguns segundos, antes de caminhar em direção a um grupo de policiais.

Uma aparente troca de tiros é ouvida no vídeo e a imagem de Savannah perde a nitidez, enquanto uma voz diz no rádio: “Oh, não”.

“Venha até mim! Venha, venha, venha…. Caminhe”, ouve-se de um policial no local, ao mesmo tempo em que se escuta uma troca de tiros.

“Parem! Parem de atirar nela!”, diz o agente a seus colegas. “Está no carro!”.

A morte da adolescente foi declarada em um hospital local. Seu pai também morreu durante a ação. Armas e equipamentos à prova de balas estavam na caminhonete, além de munição, informou a polícia.

Os policiais envolvidos não tiveram seus nomes divulgados. A investigação está a cargo do Departamento de Justiça da Califórnia.

O vídeo foi divulgado pelo departamento forense do xerife de San Bernardino, semanas depois que policiais daquela jurisdição atiraram em um jovem autista de 15 anos que passava por um episódio de saúde mental. Os dois incidentes trazem a debate público o uso da força policial.

Encontros violentos com membros das forças de ordem não são incomuns nos Estados Unidos. Um balanço do jornal The Washington Post mostra que mais de 1.100 pessoas foram baleadas por policiais em todo o país nos últimos 12 meses.

Os números não são oficiais, uma vez que os departamentos de polícia não são obrigados a reportar esses incidentes ao governo federal.

hg/pr/arm/lb/mvv