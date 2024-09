Vacina de RNA mensageiro obtém resultados promissores contra mpox

Uma vacina experimental contra a mpox desenvolvida pela Moderna com a tecnologia de RNA mensageiro (mRNA) demonstrou maior eficácia do que as opções atuais na redução dos sintomas e da duração da doença, segundo um estudo em animais publicado nesta quarta-feira (4) na revista científica Cell.

A descoberta acontece em meio a um surto da doença na África, parcialmente causado por uma nova variante que surgiu na República Democrática do Congo. A Organização Mundial da Saúde (OMS) ativou no mês passado seu nível mais alto de alerta de saúde global.

Jay Hooper, coautor do estudo e virologista do Instituto de Pesquisa Médica para Doenças Infecciosas do Exército americano, disse à AFP que os pesquisadores buscavam explorar a tecnologia do mRNA para garantir, ao mesmo tempo, segurança e eficácia.

A vacina inclui instruções genéticas que treinam o sistema imunológico do hospedeiro para reconhecer quatro antígenos virais-chave, que possibilitam que o vírus se ligue às células.

A Moderna usa a mesma tecnologia de mRNA em sua vacina contra o novo coronavírus, que se provou segura e eficaz.

O principal inventor da vacina da Moderna, Alec Freyn, disse à AFP que o soro também foi testado contra outros vírus da família Orthopox e neutralizou com eficácia o vírus vaccinia, as varíolas bovina, do coelho e do camelo, e a ectromelia.

O prospecto da vacina, batizada de mRNA-1769, faz parte, agora, da fase inicial de um teste clínico em seres humanos no Reino Unido, que busca avaliar a sua segurança e resposta imunológica.

