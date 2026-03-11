Van colide contra barreira de segurança perto da Casa Branca e motorista é preso

afp_tickers

1 minuto

Uma van colidiu contra uma barreira de segurança perto da Casa Branca na manhã desta quarta-feira (11), informou a polícia, acrescentando que o motorista foi preso.

“Por volta das 6h26 [07h26 no horário de Brasília], um indivíduo colidiu com seu veículo contra uma barreira de segurança temporária perto do cruzamento das ruas Madison e H. Agentes uniformizados do Serviço Secreto prenderam imediatamente o motorista”, disse um porta-voz do Serviço Secreto à AFP.

Não houve feridos no incidente, que ocorreu em uma das ruas de pedestres ao redor da Praça Lafayette, ao norte da Casa Branca.

Essas ruas estão fechadas para pedestres há meses, exceto para aqueles com credenciamento.

O motorista “está sendo interrogado”, acrescentou o porta-voz.

Uma equipe de detecção de explosivos examinou o veículo e declarou o local do incidente seguro.

Washington está sob medidas de segurança reforçadas em meio à guerra dos Estados Unidos e de Israel contra o Irã.

A polícia fechou várias ruas principais ao redor da Casa Branca, o que provocou engarrafamentos no coração da cidade.

acb/bgs/mel/avl/fp/aa