Boneco do inverno explode na Suíça e promete verão de calor

O Böögg de Zurique explode após pouco menos de 13 minutos. Keystone-SDA

A cabeça do boneco Böögg explodiu após 12 minutos e 48 segundos na segunda-feira durante o Sechseläuten, em Zurich, indicando — segundo a tradição — um verão quente e agradável.

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Apesar do tempo relativamente curto, o Böögg nem sempre acerta nas previsões meteorológicas, e ainda é cedo para saber se o verão corresponderá às expectativas.

Pontualmente às 18h, na sexta badalada dos sinos, o presidente do cantão dos Grisões, Martin Bühler, acendeu a fogueira sob o boneco. Nem todas as guildas haviam chegado à Sechseläutenplatz nesse momento, e a previsão de Bühler — de 18 minutos até a explosão — acabou não se confirmando.

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Sob céu ensolarado e vento fraco, os cavaleiros das guildas desfilaram ao redor do Böögg durante a tradicional marcha. Após cerca de dez minutos, os primeiros fogos de artifício estouraram e as chamas começaram a subir rapidamente até o boneco. Enquanto a pilha de madeira continuou queimando por mais tempo, a figura do inverno foi consumida pelas chamas em poucos instantes.

Entre os convidados de honra, nomes da música e do esporte animaram o público — com destaque para a cantora Beatrice Egli, especialmente bem recebida pelos visitantes.

Adaptação: Fernando Hirschy

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