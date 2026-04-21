The Swiss voice in the world since 1935
Notícias

Boneco do inverno explode na Suíça e promete verão de calor

O Böögg de Zurique explode após pouco menos de 13 minutos
O Böögg de Zurique explode após pouco menos de 13 minutos. Keystone-SDA

A cabeça do boneco Böögg explodiu após 12 minutos e 48 segundos na segunda-feira durante o Sechseläuten, em Zurich, indicando — segundo a tradição — um verão quente e agradável.

Este conteúdo foi publicado em
1 minuto
Keystone-SDA

+Clique aqui para ler as notícias mais recentes da Suíça

Apesar do tempo relativamente curto, o Böögg nem sempre acerta nas previsões meteorológicas, e ainda é cedo para saber se o verão corresponderá às expectativas.

Pontualmente às 18h, na sexta badalada dos sinos, o presidente do cantão dos Grisões, Martin Bühler, acendeu a fogueira sob o boneco. Nem todas as guildas haviam chegado à Sechseläutenplatz nesse momento, e a previsão de Bühler — de 18 minutos até a explosão — acabou não se confirmando.

Mostrar mais

Sob céu ensolarado e vento fraco, os cavaleiros das guildas desfilaram ao redor do Böögg durante a tradicional marcha. Após cerca de dez minutos, os primeiros fogos de artifício estouraram e as chamas começaram a subir rapidamente até o boneco. Enquanto a pilha de madeira continuou queimando por mais tempo, a figura do inverno foi consumida pelas chamas em poucos instantes.

Entre os convidados de honra, nomes da música e do esporte animaram o público — com destaque para a cantora Beatrice Egli, especialmente bem recebida pelos visitantes.

Adaptação: Fernando Hirschy

Mostrar mais

Mostrar mais

Cultura

“Atenção, está quente!”

Este conteúdo foi publicado em Na festa zuriquense de primavera, também conhecida como “Sechseläuten”, o boneco de neve “Böögg” é queimado. Centenas de visitantes permanecem no local, mesmo depois que o fogo abaixou, para grelhar salsichas e carne. O encontro não faz parte oficial da festa, mas já virou tradição. (fotos e texto: Christoph Balsiger, swssinfo)

ler mais “Atenção, está quente!”
Conteúdo externo
Não foi possível salvar sua assinatura. Por favor, tente novamente.
Quase terminado… Nós precisamos confirmar o seu endereço e-mail. Para finalizar o processo de inscrição, clique por favor no link do e-mail enviado por nós há pouco
Notícias diárias

Receba as notícias mais importantes da Suíça em sua caixa postal eletrônica.

Diariamente

A política de privacidade da SRG SSR oferece informações adicionais sobre o processamento de dados. 

Mais lidos

Os mais discutidos

Notícias

Certificação JTI para a SWI swissinfo.ch

Mostrar mais: Certificação JTI para a SWI swissinfo.ch

Veja aqui uma visão geral dos debates em curso com os nossos jornalistas. Junte-se a nós!

Se quiser iniciar uma conversa sobre um tema abordado neste artigo ou se quiser comunicar erros factuais, envie-nos um e-mail para portuguese@swissinfo.ch.

SWI swissinfo.ch - sucursal da sociedade suíça de radiodifusão SRG SSR

SWI swissinfo.ch - sucursal da sociedade suíça de radiodifusão SRG SSR