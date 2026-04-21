Boneco do inverno explode na Suíça e promete verão de calor
A cabeça do boneco Böögg explodiu após 12 minutos e 48 segundos na segunda-feira durante o Sechseläuten, em Zurich, indicando — segundo a tradição — um verão quente e agradável.
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Apesar do tempo relativamente curto, o Böögg nem sempre acerta nas previsões meteorológicas, e ainda é cedo para saber se o verão corresponderá às expectativas.
Pontualmente às 18h, na sexta badalada dos sinos, o presidente do cantão dos Grisões, Martin Bühler, acendeu a fogueira sob o boneco. Nem todas as guildas haviam chegado à Sechseläutenplatz nesse momento, e a previsão de Bühler — de 18 minutos até a explosão — acabou não se confirmando.
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Böögg, o boneco de neve que prevê o clima na Suíça
Sob céu ensolarado e vento fraco, os cavaleiros das guildas desfilaram ao redor do Böögg durante a tradicional marcha. Após cerca de dez minutos, os primeiros fogos de artifício estouraram e as chamas começaram a subir rapidamente até o boneco. Enquanto a pilha de madeira continuou queimando por mais tempo, a figura do inverno foi consumida pelas chamas em poucos instantes.
Entre os convidados de honra, nomes da música e do esporte animaram o público — com destaque para a cantora Beatrice Egli, especialmente bem recebida pelos visitantes.
Adaptação: Fernando Hirschy
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“Atenção, está quente!”
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