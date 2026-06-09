Cobras viram preocupação inusitada da Suíça na Copa do Mundo
Além do calor e da umidade, a seleção suíça enfrenta um desafio inesperado em sua preparação para a Copa do Mundo: a presença de cobras venenosas nas proximidades do centro de treinamento em San Diego.
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A seleção suíça escolheu a cidade de San Diego, nos Estados Unidos, para se preparar para a estreia na Copa do Mundo contra o Catar, marcada para sábado. Enquanto os jogadores se adaptam às altas temperaturas e à umidade, um detalhe chamou a atenção dos torcedores nas redes sociais.
Uma imagem divulgada pela Associação Suíça de Futebol mostrou o mapa do centro de treinamento, com áreas destinadas aos goleiros, academia e vestiários. Mas o que viralizou foi uma extensa faixa ao redor do campo identificada como “Snake Zone” (zona de cobras), acompanhada do alerta: “Cuidado com as cobras”.
Área abriga cascavéis venenosas
Segundo o Museu de História Natural de San Diego, a região abriga quatro espécies de cascavéis venenosas. A publicação da federação suíça rapidamente ganhou repercussão nas redes sociais, surpreendendo fãs com o risco pouco comum para uma equipe de futebol.
Apesar do alerta, a recomendação é simples: evitar contato com os animais e respeitar seu habitat natural.
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Serpentes venenosas morderam mais de 40 pessoas no ano passado
Noruega também recebeu aviso
A Suíça não é a única seleção a lidar com esse tipo de preocupação. A Noruega também foi alertada sobre a presença de serpentes perigosas em seu centro de treinamento, no estado da Carolina do Norte.
No resort onde a equipe está hospedada, as autoridades locais informaram que as cobras-cabeça-de-cobre são muito comuns na região e orientaram os visitantes a não provocar, tocar ou tentar capturar os animais.
O meio-campista norueguês Kristian Thorstvedt admitiu que não gostou da notícia. Enquanto isso, os suíços esperam que o único susto durante a Copa venha dos adversários em campo, e não das cobras ao redor do treinamento.
Adaptação: Fernando Hirschy
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