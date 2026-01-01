The Swiss voice in the world since 1935
Dezenas de mortos e 100 feridos graves em incêndio em bar de estação de esqui suíça

Incêndio mata várias pessoas num bar em Crans-Montana (VS)
O incêndio começou por volta da 1h30 do dia 1 de janeiro num bar em Crans-Montana chamado Le Constellation, segundo a polícia suíça.__ Keystone-SDA

Dezenas de pessoas podem ter morrido e cerca de 100 ficaram gravemente feridas em um grande incêndio no bar "Le Constellation" em 1º de janeiro na estação de esqui suíça de Crans-Montana, no sul da Suíça, de acordo com a polícia. As autoridades afirmam que ainda é muito cedo para determinar a causa do incêndio de Ano Novo, mas descartam a possibilidade de um ataque terrorista.

Este conteúdo foi publicado em
3 minutos
Keystone-SDA

+Clique aqui para ler as notícias mais recentes da Suíça

“Presume-se que várias dezenas de pessoas tenham morrido” após o grande incêndio no bar, disse Frédéric Gisler, comandante da polícia do cantão de Valais, em uma coletiva de imprensa às 10h da quinta-feira. Cerca de 100 pessoas também ficaram gravemente feridas.

“Até o momento, todos os feridos foram atendidos”, disse ele aos repórteres. Os feridos foram levados para vários hospitais, incluindo Sion, Lausanne, Genebra e Zurique. Gisler disse que é provável que as vítimas sejam de diferentes nacionalidades.

O incidente ocorreu no bar lotado por volta da 1h30 da madrugada de quinta-feira, 1º de janeiro, informou a polícia.

Causa sendo investigada

O porta-voz da polícia, Gaëtan Lathion, havia falado anteriormente sobre uma explosão de origem desconhecida. No entanto, a explosão estava sendo considerada um incêndio e não um ataque, disse a promotora Béatrice Pilloud aos repórteres, acrescentando que as autoridades estavam tentando entregar os corpos das vítimas às suas famílias. Uma investigação está em andamento.

Em seus sites, o jornal Le Nouvelliste e a rádio Rhône FM também informaram “cerca de quarenta mortos” e pelo menos 100 feridos.

Mais de 100 pessoas estavam no bar no momento do incidente, informou a polícia local.

O governo do cantão do Valais declarou estado de emergência. O objetivo é garantir que todos os recursos necessários possam ser mobilizados o mais rápido possível.

A polícia cantonal e municipal, o corpo de bombeiros regional e vários helicópteros foram enviados ao local imediatamente após o alerta. As autoridades informaram que 10 helicópteros e 40 ambulâncias foram mobilizados.

A operação ainda está em andamento, informou a polícia. A área foi completamente isolada e uma zona de exclusão aérea foi imposta sobre Crans-Montana, localizada no cantão do Valais, no coração dos Alpes suíços.

Adaptação: Alexander Thoele, com ajuda do Deepl

Artigo publicado pela primeira vez em 1º de janeiro de 2026, às 9h25.

Notícias

